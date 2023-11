Susep participa de Audiência Pública sobre políticas de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito

Evento ocorreu em 17 de outubro, na Câmara dos Deputados – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor Carlos Queiroz, participou de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre políticas de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Estiveram presentes os deputados Márcio Jerry (como Presidente), Dayany Bittencourt, Márcio Honaiser, Ossesio Silva, Paulo Alexandre Barbosa, Andreia Siqueira, Erika Kokay, Leo Prates e Weliton Prado.

Além de Carlos Queiroz, compuseram a mesa a Superintendente Nacional de Gestão de Fundos da Caixa Econômica Federal, Danielle Mendonça de Souza dos Reis, e dirigentes e procuradoras de entidades representativas das vítimas de acidentes de trânsito.

Em sua fala, Queiroz apresentou um histórico do DPVAT no Brasil, desde sua implementação até os dias de hoje, sob gestão da Caixa Econômica. O diretor também detalhou as diretrizes legais e as coberturas incluídas no seguro DPVAT.

A atuação fiscalizatória da Susep com relação ao DPVAT também foi abordada pelo Diretor: “A susep tem um plano de fiscalização definido, com seis eixos temáticos, e são realizadas dezenas de ações fiscais na Caixa a fim de cumprir esse plano. Além disso, são realizadas diversas reuniões de esclarecimento dentro do processo fiscalizatório”, explicou.

Queiroz também destacou que o tema tem sido tratado com seriedade pela autarquia, através de um amplo diálogo. “A Susep tem procurado atuar com bastante firmeza nesse assunto, tem conduzido conversas com o Ministério da Fazenda, com a própria Seguradora Líder, a Caixa Econômica e também com as entidades representativas das vítimas de acidentes de trânsito e de seus procuradores”, afirmou o diretor.