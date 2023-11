MDRT quer ampliar participação de brasileiros especialistas em seguro de vida

Como incentivo, seguradoras brasileiras podem se tornar MDRT Companies sem custo, e corretores serão treinados pela MDRT Academy – O Brasil, com seu potencial de crescimento na área de seguros, está na mira da Million Dollar Round Table (Mesa Redonda do Milhão de Dólares), associação internacional que reúne profissionais de sucesso em seguro de vida. No início de outubro, o presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil), Felipe Sousa, participou de uma reunião da associação em Chicago, nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer os laços entre os países da América Latina e Central e estabelecer novas diretrizes de atuação.

“Na reunião, foi apontado o foco em crescer todo o bloco latino americano na MDRT, em especial o número de participantes no Brasil, por ser um dos países mais importantes do mundo para a associação”, explica Felipe Sousa. “Definimos como estratégia aumentar o número de MDRT Companies brasileiras e assim levar mais membros ao MDRT”, completa.

Segundo o presidente brasileiro, por conta desse incentivo, atualmente não há custos para seguradoras do Brasil se tornarem MDRT Companies. Ele também lembra que essa condição de participação por empresa visa as seguradoras, no caso de corretoras de seguros os profissionais são individualmente beneficiados com as inciativas de qualificação.

“A perspectiva é de que corretores ou agentes se candidatem a participar da MDRT para assim qualificar o nosso mercado. A MDRT trará em breve ao mercado latino americano a MDRT Academy, que desenvolve corretores para atuarem com mais preparação e estratégia no seguro de vida e planejamento financeiro”, aponta. “A MDRT é a bandeira da ética, qualificação e sucesso no seguro de vida. E é isso que buscamos para o nosso país”, conclui.

Sobre a MDRT

A MDRT – Million Dollar Round Table (Mesa Redonda do Milhão de Dólares) é uma associação internacional que reúne profissionais especialistas em seguro de vida, que se tornou entidade de ensino e boas práticas sobre o ramo no mundo. A MDRT oferece aprendizado compartilhado com a indústria de seguros mundial, para mais de 200 países e 70.000 membros.

Fundada em 1927, a MDRT é The Premier Association of Financial Professionals®. A associação exclusiva à MDRT está limitada aos principais serviços financeiros e profissionais da área de seguro de vida que adotam estritos padrões éticos e profissionais para construir confiança e segurança com seus clientes.

Entre as ações de qualificação, a principal é a reunião anual dos membros da MDRT. A crescente associação global é um ponto forte e é por isso que a MDRT está comprometida em garantir que cada membro tenha os recursos localizados necessários para melhorar sua conexão com a entidade e seus membros, não importa onde morem e trabalhem.

A Fundação MDRT é o braço filantrópico da entidade que, desde sua formação, em 1959, concedeu doações para organizações de caridade que atendem pessoas em 87 países e todos os 50 estados dos EUA.

Com o lema “Fazer o bem faz bem”, o Dia de Ação de Graças (Gives Day) do MDRT Foundation arrecada apoio financeiro para diversas instituições e causas nacionais e internacionais em 26 de outubro. A criação da divisão brasileira do MDRT passou a garantir ajuda também a instituições do Brasil.

Felipe Sousa, presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil)