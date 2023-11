SincorCast apresenta aos corretores oportunidades em linhas financeiras e seguros de responsabilidade da Fator Seguradora

Importância da diversificação e da aproximação com o canal de distribuição foram destacados pelo CEO da companhia – Na 15ª edição do SincorCast, que foi ao ar nesta quarta-feira, 18 de outubro, o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, e o gerente Técnico, Alexandre Del Fiori, receberam o CEO da Fator Seguradora, Luís Eduardo Assis. Para o convidado, foi uma “oportunidade extremamente importante de aproximação dos corretores de seguros, que são o único canal de distribuição da Fator Seguradora”, que atua há 15 anos no mercado. “Aprendemos desde o começo que os corretores de seguros são absolutamente capazes de fazer a ligação com o cliente final. É uma dependência e também uma admiração, pois acreditamos que este tipo de trabalho de conexão humana não vai mudar. A tecnologia já chegou, mas a conexão entre as pessoas continua a mesma, é preciso usar a tecnologia para potencializar a conexão, que será sempre humana.”

Alexandre Del Fiori concordou que este tipo de participação proporciona relacionamento, ampliando o portfólio e as oportunidades dos corretores.

Luís Eduardo Assis explicou que a Fator iniciou em 2008 atuando exclusivamente no seguro garantia, mas depois buscou diversificação. “Hoje, o ramo garantia representa cerca de 25% ou 30% na produção, temos uma torre de riscos operacionais/ property, com cerca de 60% da produção, e uma terceira torre, de responsabilidades, que fazemos RC Geral, RC Profissional e D&O. Ou seja, é uma produção diversificada.”

Segundo ele, a companhia buscou essa diversificação para garantir oportunidades. “Existia um risco regulatório no setor de seguros brasileiro que não é desprezível, algumas mudanças podem acontecer e precisamos ter diversificação para estarmos preparados”, disse.

“As mudanças vêm ocorrendo de tempos em tempos. Tivemos grandes alterações com a Lei de Licitações que afetou o mercado de garantia e a lei do CARF, que ameaçou mudar radicalmente o mercado de garantia, mas através da atuação da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) isso foi editado, e temos agora a perspectiva de novas mudanças com o PL 29, que esse, sim, pode mudar todo o mercado de seguros. É importante que todos estejam preparados para participar desta discussão, levar adiante e fazer prevalecer os interesses do mercado de seguros. É fundamental termos união das seguradoras, entre corretores, resseguradores, para propostas consistentes e que possam convencer os parlamentares na direção de um mercado de seguro cada vez mais forte. A penetração de seguros no Brasil é desproporcional ao PIB, por isso temos ainda um longo caminho a percorrer juntos”, apontou.

Boris Ber ressaltou que os seguros de linhas financeiras e de responsabilidade são vistos pelos especialistas do setor com tendência de crescimento, e questionou como o corretor pode se aproximar da companhia, para entender os produtos e aproveitar as oportunidades. Luís Eduardo Assis esclareceu que a companhia continua fazendo grandes apólices, mas desde 2020 está com um canal digital chamado Fator Connect que tem como um dos principais objetivos buscar uma grande quantidade de apólices de prêmio relativamente baixo. “Já estamos emitindo centenas de apólices por mês neste canal, que é fácil de ser utilizado, e convido todos os corretores para acessarem através do nosso site. Este projeto foi feito para facilitar a vida do corretor, é uma maneira de pulverizar o risco, ter acesso ao mercado de pequenas apólices”.

O especialista comentou sobre a importância de o corretor vender a primeira apólice de RC Profissional para deslanchar produção no ramo. “RC Profissional é um produto extremamente desconhecido, o corretor que está acostumado a fazer automóvel, vida, previdência, deve experimentar vender, é importante para sua diversificação, e no Fator Connect ele emite de forma facilitada, em 5 minutos”, defendeu.

Também destacou a importância dos corretores de seguros para levarem a cultura da contratação do seguro. “Os corretores devem mostrar aos médicos, por exemplo, que não somente eles podem errar, mas os pacientes podem achar que eles erraram. Os hospitais de primeiríssima categoria têm risco maior de sinistros, justamente porque lá o nível de intolerância do paciente é muito grande. Assim, a sinistralidade para médicos mais renomados e hospitais melhores tende a ser maior, não porque eles errem mais, que é o contrário, mas pelo comportamento do próprio paciente”.

Na entrevista, foi ressaltada a participação da Fator Seguradora no próximo evento Voz do Corretor Empreendedor, realizado pelo Sincor-SP em sua sede no dia 24 de outubro, nova oportunidade de aproximação e conhecimento dos produtos e oportunidades.

Ao fim do programa, foi realizado o sorteio de um smartphone, cujo ganhador foi o corretor de seguros Dirceu Eugenio Sposito Junior, associado do Sincor-SP pela Regional Campinas.