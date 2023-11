Susep participa de workshop sobre o papel da indústria do seguro no enfrentamento à emergência climática

Workshop organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima reuniu autoridades de Governos dos países do Mercosul, lideranças e especialistas do setor – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela diretora Jéssica Bastos e pelo analista técnico Paulo Miller, participou nesta quinta-feira (19) do workshop “O papel da indústria do seguro no enfrentamento à emergência climática – tendências, riscos e oportunidades”, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Mercosul (MMA), em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

O evento reuniu autoridades de Governos dos países do Mercosul, lideranças do mercado e especialistas renomados do setor, que abordaram alternativas no enfrentamento dos atuais desafios climáticos que afetam a região.

Na abertura do workshop, o analista técnico da área internacional da Susep, Paulo Miller, falou sobre os papéis que o seguro pode desempenhar no enfrentamento à riscos climáticos e ambientais. Paulo Miller comentou que o setor de seguros, através de sua expertise, deve servir como indutor de boas práticas de gestão de riscos, ou seja, zelando para que todos os envolvidos tenham incentivos para mitigar os riscos e trabalhar para reduzir a frequência ou intensidade desses eventos.

A diretora da Susep, Jessica Bastos, participou do “Painel Temático 4 – O papel do regulador na construção do mercado de carbono e da taxonomia socioambiental” e do encerramento do evento. Em sua fala, a diretora reforçou a relevância das trocas realizadas durante o encontro e a transversalidade do tema, que perpassa tanto a iniciativa pública quanto o mercado. “Sabemos da importância histórica do tema e da importância, nesse momento, da presença do Estado capitaneando essas discussões, mas não conseguimos prescindir da iniciativa privada para encontrar fontes de financiamento e as garantias adequadas para os riscos que começaremos a enfrentar. Me deixa muito esperançosa saber que estamos todos juntos olhando para frente”, concluiu.

O evento foi realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e transmitido ao vivo pelo canal do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no Youtube, onde a gravação segue disponível para acesso https://www.youtube.com/watch?v=SWciS5Ygq38