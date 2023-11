Grupo Bradesco Seguros é destaque no Prêmio 100 Open Startups 2023

No Dia Mundial da Inovação (19), companhia figurou em 4º lugar entre as cinco principais seguradoras que mais inovam no setor – O Grupo Bradesco Seguros é um dos destaques na categoria 100 Open Corps, da premiação 100 Open Startups 2023. A companhia levou o 4º lugar na categoria Top 5 Seguros. Este ranking elenca as empresas mais inovadoras do mercado com base no relacionamento com ecossistemas de inovação e startups, comprovados por meio da validação desses agentes sobre os contratos realizados entre julho de 2022 e junho deste ano. A premiação ocorreu na noite da última quarta-feira, 18, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Para o Grupo Bradesco Seguros, esta é uma grande conquista, pois é a primeira vez que a seguradora participa da premiação. “Celebrar esse reconhecimento no Dia Mundial da Inovação é muito simbólico. Temos atuado fortemente com ecossistemas nacionais e internacionais de startups, sendo avaliadas, apenas em 2023, mais de 140 empresas. Esse prêmio é o reconhecimento que estamos no caminho certo e nos deixa cada vez mais motivados para colaborar com a evolução do mercado segurador”, comenta Guilherme Haraguchi, Superintendente Executivo de Inovação do Grupo.

