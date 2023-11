Encontro de Risk Managers da Lockton Brasil ressalta a importância da estratégia de gerenciamento de riscos em tempo real

Entre as novidades, está a utilização de tecnologias a favor do setor, como Inteligência Artificial e IoT – A Lockton, maior corretora independente do mundo, realizou no dia 9 de outubro o Encontro de Risk Managers em parceria com o RMBR e apoio da Starr Insurance, Buonny, Cist e ABGR, evento que reuniu mais de 150 convidados com grandes nomes do mercado em uma imersão de estratégias sobre responsabilidade civil e gestão de risco. Com conteúdo focado nos processos de logística, o Encontro apresentou as inovações do universo de riscos aos clientes e parceiros, por meio da troca de experiências dos especialistas da área.

Com a mediação de Rafael Amadiu, global head of insurance do Grupo Votorantim, e Andreia Gonçalves Conrado, risk & insurance manager South America da Bunge Alimentos, o evento destacou as novidades do setor, entre elas a utilização da Inteligência Artificial, para indicação da melhor rota de transporte e o IoT, internet das coisas, para captação e análise de dados, conforme explicou o painelista convidado Alfredo Chaia, risk manager da International Risk Veritas.

Outro ponto de grande relevância, foi a mudança na estratégia de gerenciamento de riscos, que anteriormente se baseava em fatos passados para prever o futuro. Hoje, a atualização é feita em tempo real, considerando, por exemplo, eventos climáticos de determinada região para determinar os riscos reais naquele momento, de acordo com Poliana Ituassu Souza, gerente de seguros e gestão de fornecedores na Wilson Sons.

Simone Ramos, Superintendente de Portos & Logística da Lockton Brasil, deu visibilidade a importância da mitigação de risco com a utilização de metodologias eficazes para identificação e tratamento das exposições de riscos e alertou quanto ao atendimento das normativas de órgãos reguladores quando se trata de seguros para instalações portuárias. Dr. Paulo Cremoneze, advogado na Cremoneze e Machado, Christian Mendonça trouxe especial abordagem sobre as responsabilidades civis dos operadores portuários.

O evento contou com a participação dos painelistas Guilherme Brochmann, risk management director da International Risk Veritas, Alfredo Chaia, risk manager da International Risk Veritas, Christian Mendonça, head of risk and insurance na Norsk Hydro Brasil, Luiz Fernando Silva, risk and treasury manager na Eldorado Brasil Celulose, Poliana Ituassu Souza, gerente de seguros e gestão de fornecedores na Wilson Sons, Carlos Branco, gerente regional de seguros da Cargill, Paulo Henrique Cremoneze, advogado na Cremoneze e Machado, Christian Mendonça, head of risk and insurance na Norsk Hydro Brasil, e Simone Ramos, superintendente de portos & logística na Lockton.

