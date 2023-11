Zurich lança WhatsApp exclusivo para atendimento ao corretor

Serviço é mais uma opção que visa a atender os parceiros de negócios da companhia com rapidez e praticidade no ambiente digital; assistente virtual Laiz é repaginada para novo canal – Um dos pilares da Seguradora Zurich é a confiança na sociedade digital, razão pela qual a companhia tem investido continuamente em serviços que tornem a experiência dos clientes e parceiros de negócios cada vez mais fluida, ágil e descomplicada. O mais recente passo nesse sentido focou em um público que a empresa considera estratégico: o corretor de seguros, que agora pode contar com mais um canal de atendimento.

Por meio do número (11) 2890-2010, os corretores podem acessar via WhatsApp informações como 2ª via de apólices, 2ª via de boleto, detalhes de pagamento e dúvidas frequentes, além de dispor de um atendimento híbrido, com contato inicial via atendente virtual e possibilidade de falar com um atendente humano via chat.

O serviço está disponível para os seguros de automóvel e residencial, e pode ser acessado a partir do Espaço – Parceiro de Negocios, onde os corretores devem habilitar a ferramenta antes do primeiro uso.

“Essa iniciativa vai ao encontro do nosso propósito em ser multicanal, oferecendo diferentes possibilidades de atendimento para que o corretor escolha o seu canal de preferência. Essa ampliação segue uma tendência estabelecida no Brasil, que é o uso maciço do WhatsApp, presente em praticamente 99% dos aparelhos celulares do país”, pontua o diretor executivo de Operações & Tecnologia da Seguradora Zurich, Marcelo Alvalá.

Segundo o executivo, a implementação do WhatsApp como canal de atendimento para o corretor está relacionada à busca da Zurich pela inovação e faz parte da jornada de digitalização da seguradora. “Estamos abrindo essa possibilidade para que o parceiro ganhe autonomia e agilidade na resolução das questões rotineiras de seus clientes, também com apoio da assistente virtual da seguradora.

“Com essa novidade, esperamos agregar praticidade ao dia a dia do corretor, com padronização da comunicação, redução no tempo de resposta e precisão na informação prestada”, Marcelo.

Marcelo Alvalá, diretor executivo de Operações & Tecnologia da Seguradora Zurich