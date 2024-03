Susep apresenta Relatório Final do Grupo de Trabalho “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”

Webinar será realizado no dia 27 de março, 16h, pelo YouTube – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizará, na próxima quarta-feira, dia 27, às 16h, um webinar para apresentação do Relatório Final do Grupo de Trabalho “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”. O GT foi constituído em setembro de 2023 e teve como finalidade discutir e propor recomendações de aperfeiçoamento regulatório de produtos e coberturas securitárias capazes de dar suporte e impulso ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (“Novo PAC”) e à Nova Política Industrial (“Neoindustrialização”), ambos em andamento e eixos centrais das oportunidades de crescimento econômico para a sociedade brasileira.

O GT, que contou com a participação de seguradores, segurados, corretores, outros participantes do mercado, especialistas e autoridades públicas, buscou construir alternativas capazes de impulsionar o seguro como instrumento de um desenvolvimento econômico nacional que seja vibrante no curto prazo e sustentável no longo prazo.

Após a realização dos trabalhos, foi elaborado um Relatório Final, que traz um compilado de todas as discussões e questionários respondidos, além de um mapeamento completo sobre as oportunidades de melhorias relacionadas aos seguros aptos a suportar os ciclos de investimentos do Novo PAC e da Neoindustrialização.

Para os trabalhos desenvolvidos pela Susep, pretende-se que as oportunidades de melhorias identificadas pelo GT possam subsidiar as futuras análises e alterações regulatórias, nos limites legais de atuação da autarquia, de modo a colaborar para o adequado desenvolvimento do país.

O webinar será apresentado pelo Superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, pela Diretora da autarquia, Júlia Normande Lins, que foi a coordenadora do GT, e, ainda, pelos Diretores Jessica Bastos e Airton de Almeida, que falarão sobre os possíveis desdobramentos regulatórios advindos do GT.

Anote na agenda: o webinar acontece dia 27 de março, quarta-feira, às 16h, com transmissão ao vivo pelo canal da Susep no YouTube:https://www.youtube.com/@SusepTV

