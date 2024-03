Rodobens (RBNS) fecha 2023 com R$ 508 milhões de lucro líquido recorde

Empresa encerrou o período batendo novos recordes em Consórcio e cresceu 4,5 pontos percentuais acima da média do mercado – A Rodobens S.A. (RBNS) acabou de divulgar os resultados financeiros de 2023. A empresa fechou o ano com R$ 16,3 bilhões de negócios gerados e registrou um lucro líquido de R$ 508 milhões, que supera em 1,4% o resultado do ano anterior. O fechamento do ano também evidencia a maior produção de sua história em vendas de cotas de consórcio. Em 2023, a soma da produção de Consórcio de janeiro a novembro já havia superado o total realizado em 2022. Destaque para novembro, no qual atingiram o recorde de R$ 754 milhões em vendas de cotas de consórcio em um único mês.

Acompanhando o crescimento contínuo do mercado nacional de consórcios, a Rodobens superou R$ 7 bilhões em vendas de cotas em 2023, aumento de 16,6% em relação ao ano anterior. A empresa também registrou aumento de 10,9% de novas cotas, o que corresponde a um crescimento de 4,5 pontos percentuais acima da média do mercado apresentado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. No levantamento da Abac, o acumulado de vendas entre janeiro e dezembro foi de 4,18 milhões de novas cotas, representando crescimento de 6,4%, ante os 3,93 milhões de adesões registrados em 2022.

A Receita Futura Contratada do consórcio superou R$ 2,5 bilhões, enquanto a do prestamista encerrou o ano em R$ 414 milhões, totalizando R$ 2,9 bilhões, crescimento de 9,4% no ano.

A área Seguros também registrou um crescimento impressionante de 33,1% nos prêmios líquidos de seguros vendidos, totalizando R$ 665,6 milhões em 2023. Além disso, seguiram firmes também na estratégia de crescimento inorgânico, já com impactos importantes no ano. A aquisição da consultoria de benefícios Partner desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da área de benefícios da empresa, gerando ganhos operacionais e oportunidades de cross sale.

O negócio de Seguros ganhou destaque no último levantamento do Net Promoter Score (NPS), com um resultado acumulado expressivo de 80 pontos. O número é referente a uma pesquisa que utiliza dados quantitativos e qualitativos para avaliar a satisfação dos clientes com a experiência com a empresa. Além disso, o índice também busca saber a probabilidade de o consumidor indicar os produtos e serviços prestados.

Essa notoriedade resultou em vários reconhecimentos do setor por sua excelência em atendimento e inovação, com premiações concedidas, por exemplo, pela Bradesco Seguros e pelo portal SegNews.

Para Libano Barroso, CEO da Rodobens, em um ambiente empresarial em constante transformação, os resultados sólidos que a empresa alcançou no fechamento do ano demonstram a força de um negócio resiliente e de uma estratégia focada em performance. “Prova da nossa resiliência foi a elevação do rating de crédito da Rodobens S.A. e do Banco Rodobens S.A. para AA+(bra) pela Fitch Ratings”, diz o executivo.

“Nossa capacidade de adaptação e nosso compromisso com a excelência nos permitiram não apenas superar desafios e impactos macroeconômicos que permearam o cenário brasileiro durante todo o ano, mas também aproveitar as oportunidades emergentes em nosso setor”, continua. “Acreditamos que o cliente é a razão de ‘ser’ da Rodobens, por isso temos em nosso DNA o conceito de colocá-lo no centro de todas as nossas decisões e os resultados comprovam, ao longo dos anos, que estamos no caminho certo”, completa Barroso.

A adaptação da estratégia do Banco Rodobens, com foco na originação de produtos de crédito por meio de canais próprios de distribuição, reflete no novo patamar de negócios gerados, com redução de 16,2% na originação de empréstimos e financiamentos no ano, em comparação com o anterior, somando R$ 1,7 bilhão.

No varejo automotivo, a marca demonstrou resiliência e forte operação, diante das oportunidades de mercado que se apresentaram, especialmente considerando a mudança do motor Euro 6 – tecnologia que atende às novas normas do Proconve de redução de emissão de poluentes, iniciada em 2022 –, e alcançou no fechamento do ano um montante de R$ 6,8 bilhões de negócios gerados em 2023 pelo Varejo Automotivo, com 21,7 mil unidades vendidas (-19,2% vs 2022).

A frente de Peças, Pneus e Serviços de Oficina de Automóveis e Veículos Comerciais alcançou marcos históricos em termos de negócios gerados durante o ano. Houve um crescimento consolidado de 10,5% em comparação ao ano anterior, ultrapassando a marca significativa de R$ 1,2 bilhão.

A estratégia de desenvolvimento digital foi expandida, com foco nas melhorias contínuas do Escritório Digital (ED), uma plataforma central que integra todas as interfaces dos parceiros com o CRM da empresa. “O ED desempenha um papel crucial na estratégia omnichannel da Rodobens, fortalecendo os laços com clientes e parceiros, em conjunto com outros canais de comunicação. Ao longo do ano, os serviços oferecidos pelo canal foram ampliados, proporcionando aos parceiros uma gestão mais dinâmica de suas carteiras de clientes”, explica Barroso.

Esses esforços resultaram no reconhecimento do Escritório Digital, que conquistou o primeiro lugar na categoria Práticas Operacionais no Prêmio Compartilhar Abac, destacando-se pelo seu desenvolvimento contínuo e impacto positivo no setor.

Além dos resultados financeiros positivos, a Rodobens também celebra o reconhecimento em várias áreas, como estar no ranking das 1.000 Maiores e Melhores Empresas da revista Exame, e a eleição do Banco Rodobens como uma das 100 Maiores Empresas do País no setor de finanças pelo Valor Econômico.

A conquista do Prêmio ECO® 2023 com o projeto Conectados – Tecnologia ao Serviço do Seu Caminhão também foi um dos destaques. A iniciativa, que virou case no ano passado, registrou mais de 9.600 leads nas revendas da empresa em 2022, cerca de R$ 2,4 milhões (um crescimento de 150% em comparação a 2021), 300 clientes na carteira e mais de 2 mil veículos monitorados, atuando cada vez mais na área ESG (ambiental, social e governança), por meio dos alertas de manutenção preventiva, insights sobre qualidade na direção e transparência das informações.

Para o CEO, 2023 foi um período de ótimos resultados que consolidam todos os anos a solidez em todos os aspectos de seu negócio. O executivo afirma que a Rodobens está comprometida em manter a trajetória de crescimento e sucesso em 2024. Para isso, a empresa continuará investindo em iniciativas para aprimorar a experiência do cliente, além de buscar parcerias sinérgicas com outras empresas para ampliar sua oferta de produtos e serviços e alcançar novos mercados.

“Com foco na inovação e na excelência operacional, estamos confiantes de que poderemos superar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentarão ao longo do ano”, finaliza.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP) presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Libano Barroso, CEO da Rodobens