Hero Seguros reforça equipe de liderança com Claudia Pinheiro como Diretora de Grandes Contas

A Hero Seguros, uma das maiores e mais inovadoras Insurtechs do mercado brasileiro, tem o prazer de anunciar a contratação de Claudia Pinheiro como Diretora de Grandes Contas. Com mais de 30 anos de experiência no setor, Claudia traz consigo um histórico de sucesso na gestão de negócios B2B e B2C nos setores de serviços financeiros, turismo, varejo e rede de franquias, passando por importantes companhias como CVC Corp, Banco Carrefour e Banco Fibra.

Claudia Pinheiro se une à equipe de liderança da Hero Seguros junto com a Luciana Volante, atual CMO (Chief Marketing Officer) e Diretora Comercial de Trade. Esta contratação estratégica reforça o rápido crescimento e consolidação da companhia no mercado, no qual já possui mais de 8% de Market Share, e tem como objetivo colocar ainda mais foco na gestão e expansão dos multicanais de atuação, como instituições financeiras, empresas de telecomunicações, operadores e consolidadores turísticos, comparadores online, cadeia turística de agências e emissores de viagens, além do mercado de corretores de seguros.

Na liderança de grandes contas Claudia será responsável por dar continuidade na gestão de parcerias estratégicas da companhia como Banco BTG Pactual, Ciclic, Seguros Promo e ainda conquistar novos parceiros. Já Luciana continua a liderar o Marketing Hero Seguros e dar continuidade a expansão e presença da Hero no Trade de viagens, canal de alta relevância na estratégia de expansão e crescimento. Esse reforço no time comercial é parte fundamental para que a empresa alcance seus objetivos audaciosos de dobrar o resultado neste ano de 2024.

Os fundadores e CEOs da Hero Seguros Raphael Swierczynski e Guilherme Wroclawski comentam que estão muito felizes e confiantes com a chegada da Claudia, já que é uma profissional altamente reconhecida por sua capacidade de gerir equipes de alta performance e construção de relacionamentos sólidos com clientes e parceiros, além disso, comentam também o orgulho de ter em seu corpo diretivo duas mulheres tão fortes e experientes em cargos de liderança.

Sobre a Hero Seguros: A Hero Seguros é Insurtech fundada por um time multidisciplinar com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador e digital, comprometida em fornecer soluções de seguros de alta qualidade aos seus clientes, fácil de fazer negócio, produtos customizados, integrações digitais simples e rápidas.