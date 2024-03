Akad utiliza marketing digital para aproximar corretores de potenciais clientes

Parceiros mais engajados da seguradora digital ganham acesso a contatos segmentados para conquistar e fidelizar futuros segurados – Corretores parceiros da Akad Seguros estão recebendo contatos segmentados de potenciais clientes com interesse nos produtos da seguradora, os cobiçados leads qualificados. São números de WhatsApp e endereços de e-mail acompanhados de detalhes sobre o interesse por determinado seguro, dados que os futuros segurados concordam em compartilhar ao fazer um cadastro no site da companhia. Para ter acesso, basta estar cadastrado na base de corretores da Akad. Quanto melhor a performance em vendas, mais contatos o corretor tende a receber para continuar mantendo os negócios em alta.

Colocar as ferramentas de marketing digital à disposição dos corretores se tornou uma das principais prioridades do site da Akad, que passou por uma reformulação no final do ano passado. Mariana Miranda, Head de Marketing e Vendas, destaca que o site passou a oferecer conteúdo segmentado por tipo de seguro, o que facilita a assertividade no contato com potenciais clientes. A seguradora também renovou as páginas de conteúdo, investiu em mídia paga e otimizou os mecanismos de busca. O objetivo é estimular o interesse pelos produtos e atrair novos clientes para os corretores parceiros.

Quem saiu na frente para receber os contatos segmentados já aprovou a ideia. “Conseguimos atuar em todas as frentes e com mais agilidade”, conta Lucas Monteiro, diretor comercial da L. Monteiro Corretora, da Baixada Santista. “Muitas vezes, o cliente já sabe o que quer, conhece o produto e está interessado, o que facilita muito a jornada de venda”, destaca.

Por mais de 30 anos, a corretora da família esteve condicionada a uma atuação mais conservadora, concentrando quase toda operação no seguro automotivo. Quando concluiu os estudos em Portugal e finalmente entrou no negócio, o jovem procurou pela Akad e manifestou o interesse em diversificar a oferta de produtos. “É uma seguradora preparada para apoiar novas ideias e estimular quem pensa em crescer no digital”, conta o executivo.

Atualmente, a venda de seguros para bicicletas já representa 15% do faturamento com prêmios da corretora. O executivo conta que, já nas primeiras semanas de parceria com a Akad, a corretora recebeu mais de 150 leads qualificados e segmentados por e-mail, todos eles de potenciais clientes interessados no seguro Bike. A taxa de conversão dos contatos fica em aproximadamente 10%, o que significa colocar de cinco a sete novas propostas no sistema todos os dias.

“Precisamos ser ágeis, intensos e estratégicos no contato com os clientes para manter o interesse ativo”, explica Monteiro. “Com a Akad, conseguimos ter tudo na ponta para proporcionar retorno imediato, oferecendo desde um link para uma loja parceira até facilidade na contratação”, explica o diretor.

Para Mariana, a oferta de leads pelo site é uma prova da confiança da seguradora no trabalho dos corretores mais engajados. “Estamos constantemente criando dinâmicas que reconhecem e potencializam a atuação dos nossos parceiros”, enfatiza a executiva. “Seguiremos trazendo novidades para melhorar a experiência dos corretores e ajudá-los a fechar novos negócios”, conclui..

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

