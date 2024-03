Seminário de Seguro de Transportes destacará Gestão de Riscos e Segurança no terminal Brasil Terminal Portuário (BTP)

O I Seminário EAD Seg News de Gestão de Riscos e Sinistros nos Transportes Internacionais, que será realizado no formato on line no dia 04 de abril, tem confirmada a participação do palestrante Renan Soares, Regional Sales Manager – Southeast/CONEN da Axis Communications, responsável pelo projeto da inovação tecnológica para a Gestão de Riscos e Segurança no terminal Brasil Terminal Portuário (BTP)

Investimento: R$ 90,00 (80,00 a partir de 02 Inscrições)

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Boleto (Informar CPF-Nome ou CNPJ-Razão Social)

(*) Inclui a emissão de Certificado e Envio do Video do Evento (Não pode ser compartilhado nas redes sociais)

Faça a sua inscrição pelo WhatsApp 11 934157357

Ou pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

PROGRAMA:

I SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SINISTROS NOS TRANSPORTES INTERNACIONAIS

Contexto Atual e Impactos na Cadeia Logística – Do Embarcador ao Terminal Portuário

Data: 04 de Abril de 2024 – Das 14h30 ás 17h30

Formato: On Line (GoogleMeet)

Realização:

CCPSegNews

www.agenciasegnews.com.br

PROGRAMA

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews

PALESTRA I – Inovações em tecnologia para a Gestão de Riscos e Segurança no terminal Brasil Terminal Portuário (BTP)

Palestrante: Renan Soares, Regional Sales Manager – Southeast/CONEN da Axis Communications, responsável pelo projeto da BTP.

PALESTRA II – Perfil atual do Segmento de Gerenciamento de Riscos e Seguros de Transportes Internacionais (Destaque Marine)

Palestrante: Amilcar Spencer Fryszman, Diretor Capacidade Logística e Gerenciamento de Riscos na SEGUROS SURA

PALESTRA III – O Corretor de Seguros X Efeitos da Lei nº 14.599/2023 no Setor de Transporte de Cargas

Palestrante: Roberto Schimith, CEO da Insert Seguros

Dados para Inscrição:

Nome:

Empresa:

E-mail:

WhatsApp:

*Será incluído no Grupo do Evento, onde enviaremos o link para participação

Renan Soares, Regional Sales Manager – Southeast/CONEN da Axis Communications, responsável pelo projeto da BTP.