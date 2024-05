Superintendente de sinistros da Bradesco Seguros aborda combate e prevenção de fraudes em evento do setor

Promovido pela insurtech Friss e pela ENS, a ação apresentou o ponto de vista jurídico e o papel das seguradoras – O Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros, Márcio Jordão, foi um dos palestrantes do evento “Fraudes: uma preocupação para a sociedade”, que aconteceu no dia 15 de maio, no auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS), em São Paulo. O objetivo do seminário, promovido pela insurtech holandesa Friss, foi fomentar ainda mais as discussões sobre prevenção e combate a fraudes no Brasil.

A crescente incidência de fraudes é um problema enfrentado por muitos setores do país. O mercado de seguros está especialmente atento ao tema e busca constantemente conscientizar a população no que diz respeito ao assunto. Márcio debateu sobre a visão das seguradoras em relação à questão, ao de outros especialistas do mercado.

“Temos que criar mecanismos e formas de evitar as fraudes, mas também precisamos educar e conscientizar a população sobre os prejuízos que podem ser gerados para a nossa sociedade”, afirmou Jordão. Além disso, o executivo destacou políticas de proteção contra fraudes, como a regulamentação do setor, a educação da sociedade e a inteligência analítica, que são os sistemas e informações avançados de detecção de fraudes.

O evento contou, ainda, com uma segunda palestra, que abordou o aspecto jurídico das fraudes e a utilização da Inteligência Artificial para uma análise preditiva dos negócios.

Márcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros