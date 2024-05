UCS lança universidade corporativa em seu 3º Trocando Ideias de 2024

A Universidade Corporativa UCS irá ajudar as corretoras a produzir mais – Em seu próximo encontro mensal, o 3º Trocando Ideias de 2024, a União dos Corretores de Seguros apresenta sua mais nova entrega aos associados: a Universidade Corporativa UCS.

A implantação do projeto foi coordenada por André Santos, associado que além de corretor é autor de livros, palestrante e sócio da empresa de treinamentos Treinaseg. Ele irá comandar a apresentação que acontece no dia 28 de maio, terça-feira, a partir das 19 horas na Charles Pizzaria. “Qualificação é fundamental para que possamos vender e proteger cada vez mais pessoas, implantando uma cultura de atendimento e capacitação comercial”, afirma André Santos. A universidade corporativa funcionará por meio de uma plataforma de cursos online onde os associados poderão ter acesso a cursos diversos, para realizar a qualquer hora e, especialmente, disponibilizar para seus colaboradores.

Segundo Augusto Esteves, presidente da UCS, “a Universidade Corporativa UCS tem como slogan ‘Preparando a sua corretora para produzir mais!’, pois é o que irá fazer: cursos práticos, com foco em resultados rápidos”.

Para o lançamento, a Universidade Corporativa UCS já conta com cinco cursos:

Como treinar novos funcionários e estagiários;

A importância de treinar técnicas de vendas específicas para cada ramo de seguro;

Os três pilares de uma capacitação comercial estruturada;

A importância de se criar cultura de aprendizagem contínua em sua corretora;

Como utilizar a tecnologia para treinar mais investindo menos!

“Com a Universidade Corporativa UCS, estagiários e sucessores também vão poder fazer cursos. A UCS vai oferecer treinamentos gratuitos para que todos possam crescer dentro das empresas, para que possamos vender mais produtos para as seguradoras”, acrescenta Augusto Esteves. O 3º Trocando Ideias UCS é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores associados ou não, seguradores, imprensa, e demais prestadores de serviços.

3º Trocando Ideias de 2024 – Lançamento Universidade Corporativa UCS

Data: 28/05/24 – terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br