Comunicado oficial: TranspoSul

Prezados expositores, patrocinadores, empresários do setor e parceiros,

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS) comunica o adiamento da edição 2024 da TranspoSul que estava prevista para acontecer de 18 a 21 de junho. Essa decisão foi tomada com base na responsabilidade e no compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos, e em respeito, ao atual cenário em que se encontra nosso estado. A nova data e o local serão definidas oportunamente, levando em consideração a evolução das condições e as possibilidades logísticas e operacionais. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

Atenciosamente,

Diretoria do SETCERGS

Sobre o SETCERGS

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul – SETCERGS foi fundado em agosto de 1959 e é o órgão de

representação sindical patronal do transporte rodoviário de cargas com base territorial na maior parte do Estado do Rio Grande do Sul.