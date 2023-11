Superintendente da Susep participa do podcast Conversa Segura

O episódio teve como tema o novo PAC e o mercado de seguros – O superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, participou do podcast Conversa Segura, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O debate foi conduzido pelo presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, e contou ainda com a presença do presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Venilton Tadini.

A conversa abordou o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pelo Governo Federal, que tem como objetivo promover a retomada do crescimento e como essa iniciativa representa oportunidades para o mercado de seguros.

Em sua fala, o superintendente comentou sobre o lançamento do Grupo de Trabalho “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”, que estabelece um canal de interlocução, diálogo e busca de consensos entre os diversos atores do mercado, para a construção de alternativas capazes de impulsionar o seguro como instrumento de um desenvolvimento econômico nacional. “Com muito diálogo, buscamos contribuir com um melhor desenho do setor de seguros, para termos condições de impulsionar a economia como um todo”, afirmou.

Em relação à importância do seguro para as missões da neoindustrialização, Octaviani se referiu ao seguro como “a infraestrutura da infraestrutura” e observou que esse processo será um propulsor de oportunidades ao mercado. “O seguro tem um grande papel a cumprir para todo esse novo ciclo de investimentos que está chegando. Tenho certeza que vai aumentar muito a oportunidade de venda de bons seguros”, completou.

Clique aqui para assistir ao episódio completo, disponível no canal da CNseg no YouTube:

