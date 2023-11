Bradesco Auto RE reúne as cinco assessorias da Aconseg-RJ que operam com a seguradora

O objetivo é melhorar, ainda mais, o atendimento aos corretores e segurados e estreitar laços com os parceiros – Líderes das assessorias parceiras com o comando da Bradesco Auto RE na sede da seguradora no Rio de Janeiro – Foto: Divulgação

O evento denominado “BARE COM VOCÊ ASSESSORIAS” foi realizado na extraordinária sede da empresa, no Port Corporate Tower, Caju, Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de novembro.

As cinco assessorias da Aconseg-RJ parceiras da seguradora foram recebidas pela equipe de executivos da companhia, liderada pelo diretor-presidente da Bradesco Auto RE, Nei Dias, e o diretor comercial, Leonardo Freitas.

Os dirigentes das assessorias da Aconseg-RJ parceiras da Bradesco Auto RE cumpriram uma agenda aberta com um jantar, no dia 22 de novembro. No dia seguinte visitaram as instalações da empresa e o Instituto de Pesquisa, seguido de almoço com a presidência, diretoria e gestores da BARE. No auditório da seguradora deram prosseguimento as atividades de trabalho.

Os líderes das assessorias foram unanimes em atestar a qualidade do evento e das atividades realizadas, visando aprimorar, ainda mais, o atendimento aos corretores e aos segurados.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A diretoria da entidade é composta por: Presidente, Joffre Nolasco; 1º Secretário, Cesar Braga; 2ª secretária, Jaqueline Rocha, 1º tesoureiro, Luiz Philipe Baeta Neves, 2º Tesoureiro, Alexandre Confettura.