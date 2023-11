Seguro da Akad é selecionado como uma das 20 melhores inovações em cibersegurança no mundo

Companhia investida pela GP Investimentos aparece como a única seguradora brasileira no prêmio Santander X Global Challenge Cyberprotect the Future – O CyberRisk Pro, seguro contra riscos cibernéticos da Akad Seguros, foi selecionado como uma das 20 melhores inovações em cibersegurança no mundo. O projeto foi destaque no Santander X Global Challenge Cyberprotect the Future, competição global para apoiar startups e scaleups que buscam impulsionar o desenvolvimento do ecossistema da cibersegurança. Na premiação, a Akad foi a única seguradora do Brasil, aparecendo ao lado de startups e empresas de base tecnológica de 11 países, incluindo Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai.

O CyberRisk Pro foi lançado no final do ano passado como principal aposta da Akad no mercado de seguros cibernéticos. O produto é ideal para grandes corporações, mas também foi projetado para atender mais de 6,4 milhões de pequenas e médias empresas ativas no Brasil, como escritórios, mercados de bairro, restaurantes e clínicas médicas, entre outros negócios.

A apólice protege o segurado contra riscos relacionados à segurança da informação e incidentes cibernéticos. O objetivo é cobrir perdas financeiras e responsabilidades decorrentes de violações de dados, ataques cibernéticos, roubo de informações, interrupção de serviços e outras ameaças relacionadas à tecnologia. Como diferencial, a Akad oferece ainda um serviço de custo de reparação, no qual ajuda a reconstituir o ambiente computacional do segurado e os dados perdidos.

Segundo Gabriela Martins, subscritora de Cyber da Akad, o mercado de seguros cibernéticos no Brasil passa por uma transformação significativa, impulsionado pela frequência de ataques e o aumento da conscientização das empresas, fato que reforça ainda mais a importância do seguro como uma ferramenta essencial na proteção. “Em um cenário de crescentes ameaças digitais, o reconhecimento valida nosso compromisso com a excelência e esforços dedicados aos nossos clientes”, diz a executiva.

“É muito gratificante ser a única seguradora brasileira a ser representada neste prêmio, mostra o quanto a Akad está buscando inovar no segmento de seguros”, acrescentou Mariana Filleti, gerente de produtos da Akad. “Estamos no caminho certo para oferecer a melhor solução para nossos clientes, sempre unindo tecnologia e um produto com muito valor agregado para protegê-los”, conclui.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

Gabriela Martins, subscritora de Cyber da Akad