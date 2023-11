Regulação de Sinistros de Transporte de Cargas será debatida em Workshop da Seg News

O evento será na próxima 3a Feira (28) no formato on line e contará com o especialista Paulo Alves – Diretor de Seguro de Transportes e RCO na EZZE Seguros e os reguladores de sinistros Cesar Alves – Diretor de Sinistros de Transportes e Comercial na Charles Taylor Adjusting e Paulo Rogério Haüptli – CEO do Grupo FOX (Business Lawyer/University Teacher – Doutorando em Direito – PUC-SP – Especialista M&A – FGV-Law). Reserve a sua inscrição:

I WORKSHOP SEG NEWS EAD DE REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTE DE CARGAS

Aspectos Legais, Providências, Impactos na Cadeia Logística e Imagem das Empresas

Data: 28 de Novembro 2023 – Das 10h00 ás 12h30 – Plataforma GoogleMeet

Coordenação:

Ivanildo J.M.Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews

Programa:

I Painel (10h00 ás 10h40): Perfil atual e impactos da sinistralidade na carteira de Seguro de Transportes de Cargas!

Palestrante: Paulo Alves – Diretor de Seguro de Transportes e RCO na EZZE Seguros

II Painel (10h40 ás 11h20) : Acidentes: Impactos e Ações para a Regulação dos Sinistros X Fatores Climáticos

Palestrante: Cesar Alves – Diretor de Sinistros de Transportes e Comercial na Charles Taylor Adjusting

III Painel (11h20 ás 12h00): Roubo de Cargas: Crime Organizado, perfil atual das ocorrências X Regulação dos Sinistros!

Palestrante: Dr. Paulo Rogério Haüptli – CEO do Grupo FOX (Business Lawyer/University Teacher – Doutorando em Direito – PUC-SP – Especialista M&A – FGV-Law)