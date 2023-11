Rede própria de antenas e equipe de pronta resposta são os diferenciais do Grupo Tracker para o sucesso na recuperação veicular

“Criminosos levam, em média, 35 minutos para desmontar e separar as peças de um veículo. Por isso o trabalho da empresa de rastreamento deve ser preciso”, afirma coordenador de operações da empresa – O Grupo Tracker, maior empresa de rastreamento e localização de veículos do Brasil, levou para o Enprov 2023 o que tem de mais moderno em segurança veicular. O evento aconteceu no dia 23 de novembro, em São Paulo.

No palco principal do Encontro Proteção Veicular, o coordenador do Comando de Operações, Vitor Corrêa destacou que o sucesso do operativo Tracker está na rede de antenas e de equipe de resposta, onde a empresa possui estruturas próprias em ambas as situações. “Somos detentores da nossa frequência, 100% dedicada ao Grupo Tracker. Isso evita que outras tecnologias atrapalhem. Inclusive, temos um detector antijammer, ou seja, quando nosso aparelho percebe que algo ou alguém está tentando interferir no sinal, ele ativa automaticamente, independente de qualquer atuação humana. E assim nossa inteligência entra em ação para identificar se é realmente um roubo”.

Outro diferencial é a estratégia de atuação. O coordenador explicou que a empresa possuiu um departamento dedicado exclusivamente ao estudo do comportamento das ocorrências, por meio da inteligência de dados. “Temos mais de mil desmanches cadastrados em nossa plataforma. Este tipo de informação é crucial para a localização rápida dos bens”. Segundo Vitor Corrêa, os criminosos levam, em média, 35 minutos para desmontar e separar as peças de um veículo. “Por isso o trabalho de rastreamento deve ser preciso, qualquer minuto perdido é uma vantagem para os criminosos”, complementou.

Também é fundamental o tempo de aviso do delito. “Quanto mais demorado o contato com o Comando, menor a chance de recuperação. Temos equipes estrategicamente posicionadas por terra e por ar, para maior eficiência operacional”, disse. Soma-se a isso a cobertura de antenas. “Em um país de dimensões continentais, é preciso ter ouvidos em cada canto. São mais de 10 mil antenas para o rastreamento exclusivo da radiofrequência. É a maior estrutura de antenas da América Latina”, finalizou.

Em mais de 23 anos de atividade no país, o Grupo Tracker já realizou mais de 57 mil recuperações, evitando um prejuízo de cerca de R$ 4 bilhões. Está presente em 13 países dos continentes americanos e europeu. Atua à frente dos segmentos de transporte e logística, segurador, construção civil, agronegócio e varejo.