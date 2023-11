‘Programa Seguro’ recebe Diretora de Canais Especiais da Tokio Marine

A Diretora Comercial de Canais Especiais da Tokio Marine, Marcia Silva, é a convidada do “Programa Seguro” deste domingo, 26 de novembro. Durante a conversa com o apresentador Boris Ber, a executiva falou sobre a sua trajetória profissional e compartilhou o excelente desempenho da diretoria de Canais Especiais nos últimos anos, principais desafios da área e expectativas para o setor em 2024.

“O mercado de seguros, como um todo, ainda tem muito espaço para crescer no Brasil e a área de Canais Especiais vem crescendo e se destacando nos resultados da Companhia – recentemente alcançamos a marca de R$1,1 bilhão em Prêmios Emitidos e um crescimento de 350% nos últimos quatro anos. Temos uma variedade de ecossistemas em nossa área como bancos, cooperativas de crédito, redes varejistas, concessionárias e montadoras de veículos, entre outras, e cada um vive uma realidade de acordo com o seu segmento de atuação. Por isso, esse excelente desempenho de nossa área é fruto do comprometimento do nosso time especializado e consultivo, sempre atentos às necessidades de cada um de nossos stakeholders.”, afirma Marcia Silva.

A executiva ainda falou sobre a evolução da transformação digital que o mercado securitário vem passando e a atuação da Tokio Marine nesse contexto para ajudar o Corretor a se manter atualizado em relação a essas mudanças. “Tem muita transformação acontecendo em nosso mercado, na forma como o consumidor adquire os produtos e se relaciona com as empresas. As seguradoras devem se manter atualizadas e atentas a essas mudanças para estarem prontas para atender Corretores e Clientes por qualquer canal. Temos seis gerações ativas na sociedade, convivendo e consumindo, então é vital entender as preferências e necessidades de cada uma para nos adaptarmos ao cenário atual.”, finaliza.

O ‘Programa Seguro’ é exibido aos domingos na TV Gazeta, às 20h30 e preza por transmitir aos profissionais da área e aos consumidores em geral informações sobre os produtos e serviços relacionados à proteção da vida, da família e do patrimônio.

Serviço | Programa Seguro

Data: 26/11 (domingo)

Horário: 20h30

Exibição: TV Gazeta

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil.

Marcia Silva, Diretora de Canais Especiais