Super live do Sincor-SP traz dicas práticas para o cuidado da mulher em diversos sentidos

Evento online em comemoração do Dia Internacional da Mulher proporcionou uma manhã especial às corretoras de seguros – Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sincor-SP realizou no dia 8 de março uma super live de três horas de duração – das 9h às 12h – no canal da TV Sincor no YouTube, oferecendo uma manhã cheia de brilho, aprendizado e celebração às corretoras de seguros. A gravação do evento pode ser conferida no link.

Na abertura do evento, o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, destacou que as mulheres já estão dominando o mercado de seguros, mas é preciso ampliar ainda mais a participação feminina no Sincor-SP. “Vocês têm um jeito carinhoso de olhar os fatos, veja como acontece com o time das amigas que já colaboram com o Sincor-SP. Meu reconhecimento por esta força que a mulher representa”.

O evento foi conduzido pela 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, em parceria com a jornalista Camila Correia. “Nós, mulheres, somos guerreiras, somos mães, somos profissionais, somos empreendedoras e fazemos uma grande diferença, por isso não podemos deixar este dia de homenagem passar em branco”, disse Simone. “Vamos fazer uma trilha passando pelo dia a dia da mulher e trazendo diversas dicas para o cuidado feminino”. O público, formado, notadamente, por mulheres corretoras de seguros, acompanhou bate-papos com vários especialistas sobre: saúde da mulher, atividade física, alimentação, maquiagem, imagem corporativa, e insights de empreendedorismo, destacando a importância de se cuidar em todos os sentidos.

Várias empresas e entidades do setor apoiaram esta homenagem e enviaram mensagens às mulheres: Associação das Empresas de Assessorias e Consultorias de Seguros de São Paulo (Aconseg-SP), Bradesco Seguros, Capemisa Seguradora, Go4Active, Porto, Prudential do Brasil, Sindicato das Seguradoras de São Paulo (Sindseg SP), Tokio Marine Seguradora e VR Benefícios.

Saúde

O bate-papo sobre saúde teve início com a psicóloga Daniela Bérgamo e a diretora da Regional Sincor-SP São Paulo Centro, Ivone Elise Gonoretske.

“Às vezes temos a sensação de que o tempo diminuiu, pois estamos vivendo épocas de excessos: de informações, de afazeres, de possibilidades. Mas temos que tomar cuidado e buscar equilíbrio, pois a informação não para de chegar e não podemos querer consumir tudo. Agindo desta maneira pode gerar um adoecimento, e trazer uma perda para a mulher que vem num histórico de conquistas”, apontou a psicóloga.

“As redes sociais colocam a necessidade de sermos perfeitas em todos os quesitos e é impossível, não dá para querer dar conta de tudo. Cada um vai responder à sua maneira, fazendo escolhas, sendo responsáveis por elas. Cuidado com a busca desenfreada pela perfeição, não conseguimos, não por incapacidade nossa, mas por impossibilidade mesmo”. Ela destacou que escolhas trazem sofrimento e é preciso compreender. “A partir do momento que escolhemos algo deixamos várias possibilidades, mas precisamos perder a culpa, saber que estamos fazendo o possível, ter a compreensão de que somos humanos e temos nossos limites”.

Destacando a importância de se cuidar, a diretora Ivone falou dos exames preventivos, contando sua experiência com câncer de mama e mastectomia pelos quais passou há 20 anos.

Hoje as cirurgias de mastectomia se modernizaram e são minimamente invasivas, conforme explicou o cirurgião especialista em cirurgia robótica Dr. Luiz Gomes em um vídeo. “O principal público de cirurgia robótica são as pacientes de endometriose, que têm perda na qualidade de vida com bastante dor. Além destas temos as pacientes com obesidade, com hérnias abdominais, pacientes com diástase”, disse. Ele explicou que as cirurgias laparoscópica e robótica são as consideradas minimamente invasivas, que leva a um trauma cirúrgico muito menor para a paciente, uma recuperação muito mais tranquila.

Bem-estar

Abordando a importância da atividade física, o personal trainer Rui Aquino convidou a diretora da Regional Sincor-SP Campinas, Betine Theisen de Castro, para demonstrar exercícios simples, de fazer em qualquer pequeno espaço, para encaixar na rotina das corretoras de seguros, que como todas as mulheres são multitarefas.

“Vou passar quatro exercícios para pernas e glúteos, que é o foco da maioria das mulheres. Fazer 3 a 4 séries de 15 movimentos cada”, disse. O primeiro é o agachamento, que trabalha principalmente os membros inferiores, mas envolve o corpo todo. “Que está iniciando pode agachar metade, quem já tem mais prática agacha até embaixo”, ensinou. O segundo é o afundo, onde com uma perna à frente e outra para trás, faz o movimento de afundar e subir a perna de trás. “Também 4 séries de 15 movimentos para cada perna”. O terceiro foi o stiff, feito com uma barra, que pode ser substituída por um cabo de vassoura. “Mantenha a postura com o glúteo empinado, para fortalecer o posterior de coxa”, orientou. O quatro é a passada lateral, que pode ser com uma faixa elástica ou sem. “Vá andando para os lados abrindo e fechando a perna, com postura de leve agachamento para ativar o glúteo”, disse.

“Temos vida corrida, mas temos que nos esforçar para fazer todos os dias, quando faltar ser realmente uma exceção. É fundamental também cuidar da alimentação, cuidar de nosso corpo em geral, pois precisamos cuidar de nós primeiramente para depois cuidar do outro”, disse Betine. “Para conciliar com a corretora tem que acordar cedo. É uma rotina, um costume”.

Complementando o tema, o vídeo da nutricionista Camila Paco trouxe algumas dicas. “Para a mulher que é mãe, dona de casa e profissional, com toda essa rotina, como é possível ter uma alimentação equilibrada? Cinco dicas para usar no seu dia a dia: 1) planejar como serão as alimentações, 2) congelar as refeições em recipientes individuais para já as ter prontas, 3) ter sempre opções saudáveis para os lanches intermediários, 4) consumir bastante água, 5) para quem é amante de doces, uma dica valiosa é ter sempre frutas secas ou desidratadas para saciar a vontade de doces”, apontou a especialista.

Estética e apresentação

Para apresentar alguns truques de maquiagem, oferecendo novos conhecimentos às mulheres, a make-up artist & hair stylist Eliana Santos preparou a diretora da Regional Sincor-SP São Paulo Sul, Mara Borges Sutto.

“O objetivo é trazer dicas para o nosso dia a dia, aprender como podemos nos maquiar, entender a parte de hidratação da pele, para ficarmos lindas sempre”, comentou Mara, que foi a modelo.

“Maquiagem dá autoestima para as mulheres e é essencial, mesmo que seja uma maquiagem básica para realçar a beleza”, disse a maquiadora.

A dica mais importante da especialista é deixar a pele bem limpa antes de maquiar, o que no dia a dia pode ser feito com lenço umedecido. Depois, fazer uma hidratação na pele, que é essencial para o acabamento da maquiagem. “O interessante da maquiagem não são as cores, mas uma pele bem acabada e iluminada”, garantiu.

Em um vídeo, Paula Speranzini, CEO da Clínica Speranzini, parceira do Sincor-SP para desconto em cirurgias plásticas, contou que algumas insatisfações na aparência têm solução. “Que mulher nunca se olhou no espelho e sonhou com um cabelo mais volumoso, sobrancelhas sem falhas, ou expor as orelhas sem constrangimento? Estou aqui para contar que todos esses problemas têm solução. Com auxílio da inteligência artificial, tecnologias de ponta e equipe médica de alta especialização você pode alcançar o que te falta para ser a mulher que você sempre sonhou”, disse.

Empreendedorismo e imagem corporativa

O bate-papo sobre empreendedorismo aconteceu entre a diretora executiva e fundadora da Axpert, Juliana Santos, e a diretora da Regional Sincor-SP Marília, Cinthia Carrero.

Juliana contou sobre a carreira de 20 anos em seguradora multinacional, aprendendo sobre todas as etapas do setor, para então fundar sua agência de subscrição. “Durante a pandemia tive a vontade de estar mais perto do filho, do marido, fugir do trânsito caótico… tudo isso me impulsionou a empreender. Minha especialidade é seguro para eventos, e foi um desafio empreender justamente no momento de pandemia em que essa parte ‘desligou’, mas eu ‘gosto do impossível porque lá a concorrência é menor’ – ouvi essa frase e levo comigo. É muito interessante essa resiliência feminina em um mercado predominantemente masculino”, disse.

“O mercado está mudando, principalmente nos últimos anos, tem muitos movimentos para ampliar a participação da mulher, mas ainda falta. Todos precisam entender a importância da mulher, sua empatia, e ver que os resultados podem ser superiores quando se tem mulheres na equipe”, completou.

Cinthia concordou que o mercado de seguros está mudando. “Nosso mercado é predominantemente masculino, mas vemos o aumento da participação das mulheres. Na Regional de Marília vemos crescendo a participação das mulheres e muitas assumindo a linha de frente das corretoras. Elas se destacam no setor por serem multitarefas, estarem sempre pensando em como aumentar a rentabilidade da corretora, a qualidade de atendimento e, ao mesmo tempo, pensando no cardápio do almoço, na lancheira dos filhos, a peculiar habilidade de conciliar tudo”.

Simone Martins também contou a carreira de sucesso como empreendedora na corretagem de seguros, iniciando com uma pequena sala e hoje com uma empresa cuja sede própria tem cinco andares.

Em um vídeo, a personal branding Fabiana Sampaio falou sobre marca e imagem pessoal. “Marca pessoal é aquilo que gera memória e significado na cabeça das pessoas. Quando falo de marca falo de três pontos importantes: clareza daquilo que quero transmitir, e isso inclui a minha imagem), coerência (no que eu falo e entrego) e constância (pois é a repetição que vai gerar essa memória e significado)”, ensinou. “A marca pessoal é dividida no tripé identidade (essência, o que me faz única), imagem (não apenas a aparência, mas a comunicação, postura e presença digital) e reputação”.

Ela trouxe algumas dicas, como as cores que demonstram mais autoridade profissional. “As cores que transmitem autoridade são as sóbrias, como branca, preta, azul marinho. Mas as mulheres têm estilos diferentes, e até mesmo tons de pele, então nestes tons sóbrios é interessante adicionar cores que tragam seu estilo pessoal, mas sempre pensando no dress code da ocasião. Busque estampas mais sutis, para que você destaca a sua competência. Maquiagem discreta, roupa discreta, nunca chamar atenção pelo exagero, mas pautar pelo equilíbrio e ter confiança daquilo que quer transmitir”.

Brilho extra

No fim do evento, foram sorteados cinco vouchers de R$ 500 da Vivara, oferecendo um brilho extra às sorteadas. As ganhadoras foram: Clarissa Figueira Brandão Otsuka, Regional São Paulo Sul; Pedrina José Queiroz, Regional São Paulo Norte; Andreia Cintra Veronez Casemiro, Regional Franca; Rosana Marin Souza, Regional São Paulo Norte; Michelle Christina de Souza, Regional São José do Rio Preto.