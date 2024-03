AXA no Brasil abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2024

A AXA no Brasil anuncia o início das inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2024. Com vagas afirmativas, essa é a segunda edição do programa que conta com diversas atividades de desenvolvimento, como mentoria com os anjos da guarda, orientação vocacional, aulas de pacote Office e inglês, entre outros. Alinhado com o propósito da companhia de agir pelo progresso humano protegendo o que importa, o Jovem Aprendiz fortalece ainda mais o papel da seguradora como agente de transformação.

Com um índice de 80% de contratação na campanha anterior, Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e Sustentabilidade e General Secretary, comemora: “Estamos muito felizes com esse novo ciclo do Programa de Aprendizes. É parte da nossa responsabilidade social trabalhar para fomentar um mercado mais diverso. Nosso objetivo é não só dar essa oportunidade inicial, como mantermos os talentos conosco para que possam crescer dentro da companhia, com possibilidade de construir uma carreira dentro e fora daqui”.

Na seleção, a empresa dará preferência para candidatos em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, além de pretos e pardos. Algumas vagas serão preenchidas por jovens que vêm diretamente da Casa José Coltro, projeto que tem a AXA como uma das suas parceiras. Interessados devem realizar a inscrição até dia 20 de março, para São Paulo e Rio de Janeiro, através do site https://axanobrasil.gupy.io/.

Impacto

Mais do que oferecer uma primeira oportunidade para alguns jovens e abrir as portas do mercado de trabalho, o Programa Jovem Aprendiz também oferece a possibilidade de alguns deles continuarem sua carreira na própria empresa. Esse é o caso de Beatriz Costa Cardoso, 21 anos e, atualmente, estagiária de Facilities, que viu também uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos: “O programa na AXA me trouxe benefícios únicos, como cursos profissionais, de inglês, projetos internos, trabalho voluntário (sou apaixonada), sessão de orientação profissional e muito mais”, conta.

João Victor F. Souza, 19 anos, que também continua na AXA como estagiário de Recursos Humanos, comemora os ensinamentos que o programa trouxe: “Durante o programa, tive a oportunidade de compor o incrível time de RH da AXA, além de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais. Julgo impossível descrever o montante de aprendizado que pude acumular com essa experiência, mas, sem dúvida alguma, posso destacar o senso de pertencimento que sinto em compor o quadro AXA!”, ressalta.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

