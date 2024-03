Sompo lança primeira plataforma do mercado com APIs dedicadas exclusivamente aos Seguros Corporativos e de Agronegócio

Portal Developers Sompo permite que desenvolvedores criem soluções que possam se conectar de forma ágil e simples para customizar, atender às necessidades específicas de empresas clientes e potencializar a criação de soluções de negócios digitais – A Sompo acaba de investir em seu novo Portal Developers Sompo (https://developers.sompo.com.br/), primeira plataforma para o desenvolvimento de aplicações dedicada exclusivamente ao segmento de Seguros Corporativos e de Agronegócio. Por meio da iniciativa, parceiros desenvolvedores encontram todas as informações para acessar APIs (Interface de Programação de Aplicativos, na sigla em inglês), num ambiente seguro para elaboração de soluções digitais customizadas para o seu negócio.

“A Sompo sempre esteve comprometida em oferecer serviços de alta qualidade aos nossos parceiros. Com o Portal Developers Sompo, damos um passo significativo ao disponibilizar documentação abrangente das APIs da Sompo, o que nos torna uma companhia verdadeiramente plug-and-play”, afirma Bruno Neofiti, gerente de Arquitetura de TI da Sompo.

Operação

Por meio de um cadastro gratuito, o desenvolvedor parceiro passa a ter acesso às informações necessárias para criar aplicações que visem novas oportunidades de negócios e soluções para seus clientes. Com isso, é possível alcançar uma integração ágil, eficaz e segura.

Como resultado, parceiros de negócios poderão efetuar todo o processo de teste de suas soluções que, após certificadas, terão condições de ser plugadas às APIs da Sompo. Esses processos vão propiciar mais flexibilidade operacional aos parceiros, que poderão ter suas necessidades específicas rapidamente atendidas.

Atualmente, a plataforma contempla APIs de serviços financeiros, sinistros, cotações, entre outros, além do Open Insurance (este exclusivo para o setor de seguros). A perspectiva para o Portal Developers Sompo inclui o lançamento de novos serviços digitais que vão ampliar o leque de facilidades para o desenvolvimento de negócios customizados de forma ágil.

O Portal Developers Sompo

O portal visa promover a estratégia de negócios da companhia por meio de serviços com foco em Seguros Corporativos e Agronegócio. Para isso, foi criada uma linguagem comum a todos os produtos, facilitando a integração com a Sompo.

Para viabilizar esta iniciativa, a Sompo investiu em tecnologias que são referência no mercado, a exemplo da solução de gerenciamento de APIs da Sensedia (API Management da Sensedia).

As novas APIs passam por um processo de revisão rigoroso para garantir a conformidade e melhores práticas antes de serem disponibilizadas no portal da companhia. “A estratégia é ser orientado a processos, construindo serviços que atendam a todos os nossos parceiros, proporcionando mais capacidade de personalização e flexibilidade em suas operações”, afirma Daniel de Rosa, diretor Executivo de Tecnologia da Informação da Sompo.

Sobre a SOMPO

A Sompo é uma subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

Mais informações: www.sompo.com.br

Bruno Neofiti, gerente de Arquitetura de TI da Sompo.