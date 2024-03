AIDA Brasil realizará a 16ª edição do Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência

Com inscrições esgotadas 20 dias antes do evento, a AIDA Brasil irá receber cerca de 500 Congressistas no seu XVI Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência, nos dias 14 e 15 de março, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Para esta edição, foi escolhido o Prodigy Hotel Santos Dumont, que está ao lado do Aeroporto Santos Dumont, com excelente estrutura e acesso facilitado .

O evento terá cinco painéis que pretendem trazer o que de mais contemporâneo temos no Brasil e no mundo sobre o Seguro e o Direito de Seguro, projetando perspectivas e caminhos a percorrer por esta atividade, são eles:

Painel 1 – Reforma do Código Civil

Painelistas:

Marco Aurélio Bezerra Melo – Desembargador do Tribunal de Justiça do RJ

Flávio Tartuce – Relator Geral da Reforma do Código Civil

Presidente de mesa: Angélica Carlini – Presidente do GNT de Novas Tecnologias e Inovação da AIDA

Painel 2 – Incorporação de novas tecnologias em saúde: Medicamentos de alto custo

Painelistas:

Hellen Harumi Miyamoto – Super. de avaliação de tecnologia em Saúde e Cobertura da FenaSaúde

Fernanda Paes Leme – Doutoranda em direito civil/coordenadora da graduação em direito do Ibmec

Helton Freitas – Presidente da Seguros Unimed

Presidente da mesa: Milena Fratin – Presidente do GNT de Seguro Saúde da AIDA

Painel 3 – Seguro de transportes. Sinistro e indenização. Responsabilidade Civil. Ressarcimento. A crise no direito subrogatório

Painelistas:

Ricardo Alberto Pereira – Des. Do Tribunal de Justiça do RJ

Eliane M. Octaviano Martins – Diretora da Maritime Law Academy (MLAW)

Darcio Mota – Presidente do GNT de Transportes

Presidente da mesa: Daniela Benes – Secretária do GNT de Responsabilidade Civil e Seguro

Painel 4 – Riscos climáticos e impactos nas operações de seguros

Painelistas:

Alfredo Chaia – Risk Manager Titular do Internacional Risk Veritas

Sergio Luis Franklin Junior – Analista Técnico da Susep

Caroline Mourão – Metereologista no Camaden

Presidente da mesa: Pery Saraiva Neto – Diretor Acadêmico da AIDA Brasil

Painel 5 – Seguro garantia e seu papel no desenvolvimento econômico

Painelistas:

Júlia Normande Lins – Diretora Técnica da SUSEP

Carolina Jardim – Diretora de Credit Speciality da Marsh Brasil

Dyogo Oliveira – Presidente da Cnseg

Presidente da mesa: Juliano Ferrer – Presidente da AIDA

Além dos painéis, os Grupos Nacionais de Trabalho – GNTs realizarão as suas já tradicionais reuniões durante o Congresso. No dia 14 elas acontecerão às 17h45 e no dia 15 iniciarão às 11h.

O congresso conta com o patrocínio ouro da Bradesco Seguros e Porto; patrocínio prata da CNseg; patrocínio bronze da Escola de Negócios e Seguros – ENS e Prudential e os apoios da Susep, FenaSaúde, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base – ABDIB, Associação Brasileira de Gerência de Riscos – ABGR, Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP, FGV – Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros e Sou Segura.

Saiba mais sobre o Congresso: https://congressoaida.com.br/