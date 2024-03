AI Summit in Rio será realizado no Museu do Amanhã com abertura de advogada especialista em IA e Cibersegurança

AI Summit in Rio vai reunir, nos dias 13 e 14 de março, especialistas para discutirem o impacto da Inteligência Artificial nos negócios; Dra. Patricia Peck, sócia fundadora do Peck Advogados e advogada especialista em Inteligência Artificial e Cibersegurança, é a convidada de honra da abertura oficial – Patricia Peck, CEO, sócia fundadora do Peck Advogados e advogada especialista em Inteligência Artificial e Cibersegurança, é a convidada de honra da abertura oficial do AI Summit in Rio – Seminário Internacional de Inteligência Artificial, promovido pela Assespro Rio de Janeiro, em parceria com a Federação Assespro e a WITSA – World Innovation, Technology and Services Alliance.

Além de estar na abertura solene no dia 13, Dra. Patrícia Peck irá palestrar sobre A Inteligência Artificial nas Corporações e suas implicações de Segurança, Jurídicas, Éticas e de Direitos Autorais, no dia 14 de março.

De acordo com a CEO do Peck Advogados, a inteligência artificial já faz parte do dia a dia da sociedade há cerca de 50 anos, desde o uso de uma busca de preferências em um canal de Streaming, até as sugestões apresentadas nas Mídias Sociais ou em uma Loja Online, seja no transporte público, no celular e em atendimento por chatbots em alguns serviços.

No entanto, Peck analisa que a atual democratização proporcionada pela IA generativa exige que determinados direitos e princípios éticos fundamentais sejam resguardados para não criarmos base de dados “contaminadas” por informações falsas. Segundo a jurista, devemos cuidar para manter um ambiente saudável pois a IA é um amplificador da transformação digital responsável por uma grande revolução não só no mundo dos negócios, mas também nas relações sociais.

Recentemente, Dra. Patrícia Peck foi designada pelo Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antonio Amaro dos Santos, como titular da primeira representação pelas entidades da sociedade civil com atuação relacionada à segurança cibernética ou à garantia de direitos fundamentais no ambiente digital no recém-criado Comitê Nacional de Cibersegurança (CNCiber).

Especialista em Direito Digital, Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e Cibersegurança com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional e 46 livros publicados, doutora pela Universidade de São Paulo onde também se formou em Direito, foi conselheira titular nomeada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados (CNPD) no mandato de 2021-2023, é CEO e sócia fundadora do Peck Advogados e Presidente do Instituto Peck de Cidadania Digital.

Essa nomeação também ressalta a importância atribuída à colaboração entre diferentes setores da sociedade, na pluraridade e diversidade da participação para a construção de uma abordagem abrangente e eficiente para enfrentar as ameaças cibernéticas e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos no ambiente online.

Sobre AI Summit

O AI Summit in Rio 2024 – Seminário Internacional de Inteligência Artificial vai acontecer nos dias 13 e 14 de março no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e vai reunir principais especialistas e empresas que são referência em IA, naciona e internaciona. Os participantes irão debater e compartilhar quais são os novos rumos e tendências consideradas importantes para que empresas e pessoas possam atuar de forma consistente na diversidade e inclusão na aplicação de inteligência artificial nos seus negócios.

Sobre Dra. Patricia Peck Garrido Pinheiro, PhD (Dra. Peck)

Advogada especialista em Direito Digital, Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e Cibersegurança. Graduada e Doutorada pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional.

Foi Conselheira titular nomeada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados (CNPD/ANPD) mandato de 2021-2023.

Membro do Comitê Consultivo do Movimento Transparência 100% do Pacto Global da ONU.

Foi Presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB-SP.

Membro do Conselho da Iniciativa Smart IP Latin America do Max Planck Munique para o Brasil.

Membro do Forum Permanente de Inovação EMERJ TJRJ. Árbitra do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo – CAESP.

Recebeu o prêmio “Americas Top 50 Women Cibersecurity 2023” pela WOMCY e LAIC. – É autora/co-autora de 46 livros de Direito Digital é presidente do Instituto Peck de Cidadania Digital (IPCD), CEO e sócia fundadora do Peck Advogados. Programadora desde os 13 anos. Certificada em Privacy e Data Protection EXIN.

-Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0172053105577577

ID Lattes: 0172053105577577

Dra Patricia Peck, CEO, sócia fundadora do Peck Advogados e advogada especialista em Inteligência Artificial e Cibersegurança