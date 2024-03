CCS-RJ apoia ação de securitários para doação de cestas básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade social

A mobilização deve continuar e as ações sociais serão bimestrais – Apoiada pelo Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), a iniciativa partiu de Igor Menezes, gerente de Sucursal da Mapfre Seguros. “Vinha sentindo falta desse movimento dos securitários. Sabemos da importância do nosso segmento para a sociedade. Os corretores acabam se reunindo mais pelo CCS-RJ e outras entidades do que os securitários. Conversava com alguns colegas de outras companhias sobre o que achavam de nos reunirmos para interagirmos mais e provoquei um primeiro encontro em dezembro. Na sequência, criei um grupo no WhatsApp e começamos a movimentar todos. Inclui uma ação social nessa ideia de segundo encontro, realizado no dia 7 de março, o que culminou na explosão de novos adeptos. Hoje são 92 membros no grupo”, conta Igor.

Nessa ação, que arrecadou 65 cestas básicas, participaram 60 pessoas de 19 seguradoras diferentes. O chamado para colaborar foi feito não só através de mensagens de WhatsApp como por ligações. “Cerca de 70% das doações serão feitas para a ONG Fraternidade na Rua, localizada no Centro do Rio. Eles servem diariamente 100 refeições para moradores de rua, além de oferecer roupas, apoio psicológico, roda de conversas, cantinho da leitura e banho. Ainda vamos enviar cestas para moradores que ficaram desabrigados em Paracambi, no interior do estado do Rio”, esclarece Igor Menezes que pretende continuar a mobilização e realizar ações bimestrais.

Para Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, essa iniciativa reflete uma abordagem inovadora que vai além dos limites profissionais, fortalecendo laços comunitários e fomentando colaborações significativas. “Assim como o Clube apoiou e apoiará integralmente as ações desse grupo de profissionais de seguros, outras entidades do mercado podem contribuir. Reconhecemos a importância e estaremos juntos com eles em outras oportunidades”, enfatiza.

