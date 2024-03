Direção segura: 8 cuidados ao conduzir sob chuva

Equipe da Allianz Partners apresenta algumas dicas para dirigir com segurança durante fortes temporais – Os primeiros meses do ano costumam ser marcados por chuvas intensas no Brasil e 2024 não se mostra diferente. Mesmo com as consequências climáticas do El Niño, que aumenta a temperatura do Oceano Pacífico, causando ondas de seca e calor, o verão ainda promete fortes pancadas de chuva até março, principalmente no extremo sul do país, de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Apesar das chuvas intensas, a rotina do brasileiro não para e todos correm o risco de serem surpreendidos pelo mau tempo enquanto estiverem na rua. Pensando nisso, a equipe da Allianz Partners, líder global em assistência 24 horas, listou oito principais cuidados para proteger os motoristas e os veículos durante o mau tempo:

Reduza a velocidade:

Diminua a velocidade ao dirigir durante as chuvas. Vias congestionadas e movimentadas exigem uma condução mais cautelosa para lidar com potenciais obstáculos e situações imprevistas

Esteja atento às pistas escorregadias:

Ruas, rodovias e estradas podem ficar escorregadias devido à chuva, óleo e sujeira acumulada. Esteja atento a áreas potencialmente escorregadias e tome cuidado com freadas bruscas para evitar a perda do controle do veículo.

Mantenha distância dos veículos à frente:

Aumente a distância entre o seu veículo e o da frente para permitir uma resposta eficiente em caso de emergência. Ruas urbanas, por exemplo, frequentemente exigem paradas rápidas e uma distância segura é essencial para evitar colisões.

Utilize os sistemas de iluminação:

Ligue os faróis mesmo durante chuvas leves. A visibilidade é essencial para a segurança, e os faróis ajudam para que pedestres e outros motoristas enxerguem seu veículo.

Esteja consciente dos pedestres:

Nas áreas urbanas, a presença de pedestres é constante. Redobre a atenção em cruzamentos e áreas movimentadas, garantindo a segurança dos pedestres e evitando acidentes.

Evite poças e áreas inundadas:

Fique atento à sinalização em regiões de possíveis alagamentos, que já é adotada em várias cidades, e ao se deparar com poças ou áreas inundadas, não tente, em hipótese alguma, atravessá-la sem ter certeza. A água acumulada muitas vezes esconde buracos e outros obstáculos que podem causar acidentes, danos à suspensão e aos componentes inferiores do veículo.

Inspeção pós-chuva:

Após dirigir sob chuva intensa, faça uma inspeção visual no seu veículo. Verifique se há danos aparentes, como arranhões na pintura, e limpe resíduos de lama e sujeira acumulados.

Atualize os equipamentos de segurança:

Certifique-se de que os limpadores de para-brisa estejam em boas condições e substitua as palhetas regularmente. Tenha também o cuidado de manter os sistemas de iluminação e freios em pleno funcionamento.

Ao tomar estas medidas, os motoristas podem contribuir para um ambiente de condução mais seguro, proteger a si mesmos, outros motoristas e pedestres, além de preservar o desempenho de seus veículos, mesmo nas adversidades causadas pela chuva.

Manter a integridade do carro não apenas aumenta sua longevidade, mas também garante uma condução segura e tranquila nas condições climáticas desafiadoras.

