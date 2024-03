ISB Brasil promove Quinta com Benefícios enfatizando segurança, saúde física, mental e financeira

No dia 14 de março, o Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) realizará mais uma edição do seu evento Quinta com Benefícios. Este encontro reúne um time de especialistas para abordar tópicos como saúde física, mental e financeira, com ênfase na proteção e prevenção. Tudo isso sob a perspectiva do mercado de seguros.

Quatro especialistas de renome estarão presentes para conduzir um diálogo construtivo, repleto de insights e aprendizado, onde serão explorados os pilares essenciais para uma vida equilibrada e próspera. Participarão do evento Fernanda Sawczyn, empreendedora e ativista do bem-estar feminino; Juliana Sebben Pappi, nutricionista e personal trainer; Rosangela Spak, diretora de Vida do ISB Brasil; e Valquíria Sehn, psicóloga clínica especializada em Neurofeedback. Esta será uma ocasião especial para troca de conhecimentos, explorando os fundamentos que sustentam uma vida equilibrada e próspera.

Além de ser essencial para profissionais do mercado de seguros, o evento oferece um conteúdo abrangente que pode ser aplicado a clientes e profissionais de todos os segmentos empresariais.

Detalhes do Evento:

Data: 14/03/24

Horário: 16h30 – Coffee break | 17h00 – Início do evento

Local: Auditório do Edifício Neo Corporate – Rua da Glória, 251 – Térreo – Curitiba/PR

Inscrições gratuitas (VAGAS LIMITADAS)

Inscreva-se em: https://forms.gle/cq5M5aAzAaW6Z3vXA