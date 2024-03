Setor de saúde é pauta do SincorCAST com Adriana Lins, da SulAmérica

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, conversa com a superintendente da SulAmérica nesta quarta-feira – A 18ª edição do SincorCAST será transmitida nesta quarta-feira (13/03), às 10h, com a participação da superintendente regional Comercial Varejo SP Capital da SulAmérica, Adriana Lins. O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, conversa com a executiva sobre as oportunidades e os desafios do setor de saúde suplementar. A transmissão acontece pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube.

“Contar com um plano de saúde é sempre um desejo do consumidor e, consequentemente, uma excelente oportunidade de negócios para o corretor de seguros. Por outro lado, os desafios são grandes com as fraudes, os reajustes e os investimentos em tecnologia, que impactam drasticamente nos preços. Por isso, esta conversa com a Adriana, que é uma expert no assunto, é oportuna para o momento”, destaca Boris Ber.

Premiações

Os corretores de seguros que gerarem o Número da Sorte pela Carteira Digital de Associado, disponível no APP Sincor Digital, vão concorrer a duas inscrições para o Conec 2025. Os associados que enfrentarem dificuldades de acesso no login podem solicitar auxílio das Regionais da entidade ou enviar e-mail para login@sincorsp.org.br.

O programa ainda traz uma segunda premiação: todos os associados ao Sincor-SP, que estão em dia com a Contribuição Associativa, ainda vão concorrer a uma matrícula para o curso de “Gestão Estratégica para Corretores de Seguros”, oferecido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), no Programa Sou Corretor.

O treinamento vai acontecer nos dias 1º, 2, 3, 8, 9 e 10 de abril, das 19h às 21h, com aulas on-line ao vivo. O conteúdo vai abordar estratégias de gestão administrativa, financeira e de pessoas, além de indicar métodos de marketing e ferramentas digitais com foco na atividade do corretor de seguros. A inscrição é intransferível e não pode ser convertida em dinheiro.