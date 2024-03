SURA marca presença na edição 2024 do evento do Clube Internacional de Seguros & Transportes

Executiva da seguradora vai abordar importância da prática esportiva para a carreira profissional – O Workshop CIST 2024 acontecerá no centro da maior cidade da américa latina, em São Paulo, e terá a presença de diversos profissionais do setor de transporte para debater tendências, caminhos, oportunidades e os principais desafios do dia a dia de um profissional no ambiente corporativo.

Kelly Godoi, Diretora Jurídica, Conformidade e Controles Internos da Seguros SURA, será uma das palestrantes do encontro e abordará, entre outros temas, a importância e os benefícios do esporte para

impulsionar a carreira profissiona

“O evento é uma grande oportunidade para discutirmos como a prática de esportes pode contribuir no mundo empresarial. Pratico corrida há 12 anos e as habilidades que desenvolvi neste esporte influenciaram na construção da minha carreira. No CIST, vamos abordar os benefícios e a importância que o esporte pode propiciar no ambiente corporativo”, comenta Kelly Godoi.

O evento será híbrido e a transmissão será feita pelo canal oficial da CIST. Para acompanhar o evento, acesse aqui.

Agenda – Workshop CIST 2024

Data: 13/03

Horário: 8h30 (presencial) 9h30 (online)

Local: Espaço Paulista

Endereço: Av Paulista, 807 – 17° andar – Edifício Sir. Winston Churchill

Sobre a SURA Brasil

A Seguros SURA está presente em sete países da América Latina. Sua estratégia atual baseia-se em entregar bem-estar e competitividade sustentável às pessoas e às empresas, o que permite ampliar a visibilidade do entorno para se antecipar às tendências e aproveitar as oportunidades de negócios. Como especialista em Gestão de Tendências e Riscos, a SURA atua com seguros para empresas e para pessoas com soluções para os segmentos de Transportes, Frotas de Automóveis, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil, Residencial, Automóvel de Alto Valor, Bicicletas, sendo referência no mercado segurador no segmento de Mobilidade e Micro modais. Ao todo, são mais de 350 funcionários distribuídos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Londrina, Salvador, Recife e Fortaleza, que atendem todo o território nacional. A presença em mais estados cria vínculos e possibilidades de entendimento do mercado e a geração de valor em todo o Brasil. Em 2023, a SURA foi certificada mais uma vez com o selo Great Place to Work® e está no grupo das Melhores Empresas para se Trabalhar do GPTW no Brasil.

Kelly Godoi, Diretora Jurídica