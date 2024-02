Sou Segura celebra “Dia Internacional da Mulher” com lançamento de livro

Em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher” – 08 de março -, a Sou Segura fará duas celebrações presenciais para o lançamento do livro “Fala Mulher” – uma coletânea de 38 artigos mais lidos, escritos por mulheres incríveis para a tradicional coluna do portal. O primeiro encontro será em São Paulo, dia 07 (quinta-feira) e o outro, no Rio de Janeiro na segunda-feira seguinte (11 de março).

Segundo a presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira, nesses dois eventos, algumas das escritoras dos artigos que compõem o livro, irão conversar com os presentes. Além disso, serão distribuídos, gratuitamente, exemplares deste livro. “Vamos celebrar o nosso dia com um coquetel ao som de músicas escolhidas por nós e que exaltam e cantam a mulher”, adianta Liliana Caldeira.

Já a diretora Executiva da Sou Segura, Simone Ramos, que é coordenadora da coluna “Fala Mulher” e curadora do livro, destaca que a publicação convida a transformar aprendizado em prática e a incomparável mudança de perspectivas, “o que eleva esta inspiradora obra a descoberta de novos caminhos”.

Dia internacional da Mulher

No dia 08 de março de 1917, milhares de mulheres se reuniram em protesto, na Rússia, que ficou conhecido como “Pão e Paz”. Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida, lutaram contra a fome e a contra as dificuldades que enfrentavam por conta da Primeira Guerra Mundial.

Assim, lembrar e celebrar o “Dia Internacional da Mulher” é uma forma de destacar a importância da mulher na sociedade e na história na luta pelos seus direitos.

Desta forma, convidamos você para esta celebração dupla.

Marque em sua agenda e confirme sua presença o quanto antes. Esperamos você para celebrar conosco!

Link para inscrição: https://rumoaoequal.sousegura.org.br/evento-lancamento-livro-fala-mulher (Em São Paulo, estamos com lista de espera)

São Paulo:

Data: 07/03

Horário: 17h30

Local: Escola de Negócios e Seguros – R. Augusta, 1600 – Consolação

Rio de Janeiro:

Data: 11/03

Horário: 18h30

Local: Arca Hub – R. Jangadeiros, 48 – Ipanema