Sincor-SP aproxima e atualiza imprensa de suas iniciativas

O Sincor-SP realizou na manhã desta quinta-feira, 22 de fevereiro, a primeira edição de 2024 de seu Fórum com a Imprensa Especializada, encontro que tem como objetivo aproximar os jornalistas das atividades do sindicato, bem como fortalecer a parceria com os canais de mídia.

Interlocução em movimentações do mercado

Entre os assuntos apresentados, o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, comentou sobre reuniões da entidade com empresas de assistência 24 horas e com seguradoras para encontrar soluções para dificuldades que o mercado está encontrando no atendimento a sinistros. Movimentação semelhante tem sido conduzida com as seguradoras e entidades representativas de segmentos de riscos especiais, aqueles que têm sido declinados de cobertura pelas companhias, para buscar soluções por meio de gerenciamento dos riscos que viabilizem a aceitação. “Em relação a essas movimentações do mercado segurador estamos fazendo a interlocução com as companhias e nos colocando à disposição para ajudar”, disse Boris Ber.

Pesquisas e estudos do Sincor-SP

O Sincor-SP está lançando o Sistema SINCO (Sistema de Informações dos Corretores de Seguros), em que irá unificar cinco de suas principais pesquisas e estudos: o Ranking das Seguradoras (estudo com base nos dados divulgados pelas seguradoras e entidades do setor de seguros que serve de orientação para o mercado), a pesquisa AVATEC (Autoavaliação das Corretoras de Seguros em Tecnologia), o Estudo Oportunidades (métodos que auxiliem os associados nas vendas de seguros), o PMC (Programa de Melhoria Contínua – avaliação dos serviços prestados pelas seguradoras) e a pesquisa PECS (Perfil das Empresas Corretoras de Seguros).

“Vamos reeditar alguns projetos que foram muito elogiados e utilizados pelo setor. Os dados são também fundamentais para o trabalho dos jornalistas”, explicou o presidente do Sincor-SP.

Inteligência artificial

O ConectaCor – fórum digital para responder às questões dos corretores de seguros de forma rápida e interativa, disponível aos associados dentro do aplicativo Sincor Digital – está sendo aprimorado com a utilização de inteligência artificial, por meio de uma consultoria contratada pelo Sincor-SP.

Desde seu lançamento, há um ano, o ConectaCor vem sendo alimentado por respostas de dúvidas dos corretores de seguros, criando uma base de dados com informações assertivas e confiáveis. Com a inteligência artificial o serviço será ainda mais rápido e seguro. Boris Ber explicou que é mais um benefício pensado para o corretor de seguros. “Fico chateado ao ver o corretor acessar as redes sociais para fazer perguntas técnicas para alguém que, certamente, sabe menos do assunto que ele. As respostas encontradas nas redes não possuem qualquer respaldo técnico. Já a nossa assistente virtual armazena diversas informações que possibilitarão o associado sanar sua dúvida com facilidade, rapidez e responsabilidade”.

Novos eventos

O presidente do Sincor-SP também comentou sobre os eventos organizados para este ano de 2024, em que não há edição do grande congresso Conec.

Em abril e maio haverá nova edição do Fórum de Oportunidades, que leva executivos e temas do setor a 10 cidades de todo o estado, desta vez em formato mais interativo, intensificando ainda mais o relacionamento de corretores com seguradores.

Está sendo programada nova edição do WorkPod, workshop sobre programas de podcast. A primeira edição foi realizada em janeiro, para aprimorar o trabalho dos apresentadores do SinPodOuvir, podcast do Sincor-SP. Na nova edição, a produtora da TV Gazeta, Maria Isabel Mello, irá trazer orientações para apresentadores de outros programas de podcast do setor, bem como para influenciadores e jornalistas que se interessarem.

Boris adiantou ainda que neste ano, em que o Sincor-SP completa 90 anos de atividades, haverá eventos de comemoração e diversas ações, que serão anunciadas oportunamente.

Presidente do Sincor-SP com jornalistas do setor na primeira edição de 2024 de seu Fórum com a Imprensa Especializada