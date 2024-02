Allianz Seguros reafirma parceria com as assessorias em almoço da Aconseg-SP

Diretores da companhia apresentaram as principais oportunidades de negócios para 2024. Somente em janeiro, operação com as assessorias no estado de São Paulo cresceu mais de 20%. – A Allianz Seguros foi a convidada do almoço promovido pela Aconseg-SP na última quarta-feira (21), no Terraço Itália. O evento foi o primeiro sob a gestão de Ricardo Montenegro, que ficará à frente da entidade pelo próximo biênio. Karine Barros, diretora executiva Comercial; e Flavio Rewa, diretor comercial Regional São Paulo Capital, estiveram presentes.

Na ocasião, Karine reforçou a importância das assessorias para a operação da seguradora. “Para a Allianz, as assessorias parceiras são uma extensão de suas filiais. Assim, podemos estar mais próximos do corretor, nosso principal canal de distribuição. As assessorias são essenciais e estratégicas para garantir a diversificação e a capilaridade do atendimento comercial a milhares de corretores. É um canal de distribuição que enxergamos como agente facilitador da distribuição dos nossos produtos”, frisou.

De acordo com Flavio, o trabalho das assessorias pode ser traduzido em números expressivos. Somente no primeiro mês de 2024, a operação da Allianz com as assessorias em todo o estado de São Paulo cresceu 24% em comparação com o mesmo período de 2023. “Temos oportunidade para avançarmos ainda mais”, garantiu. Entre os produtos que serão o foco da companhia com as assessorias ao longo dos próximos meses, segundo ele, estão Automóvel, Massificados, Linhas Corporativas e Vida. Este último, inclusive, passará aprimoramentos nos próximos meses para ganhar ainda mais relevância na operação da Allianz e no setor como um todo.

Além de Karine e Flavio, participaram do almoço Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing; e Eric Dannemann Lundgren, diretor executivo de Vida. Este foi o primeiro evento oficial da agenda dos executivos, que chegaram à Allianz recentemente.

