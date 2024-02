Saúde mental no trabalho: 5 dicas para cuidar do bem-estar dos colaboradores em 2024 

Especialista da It’sSeg lista boas práticas para garantir o equilíbrio emocional e mental no ambiente profissional – O retorno ao trabalho neste início de ano desperta a preocupação com a saúde mental no ambiente corporativo. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, no último ano foram concedidos 288.865 benefícios por incapacidade em função de transtornos mentais e comportamentais no Brasil, representando alta de 38% em relação a 2022, quando foram concedidos 209.124 benefícios.

De acordo com levantamento da B2P, consultoria especializada no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas, profissionais que passam por instabilidades emocionais são mais suscetíveis a quadros de ansiedade, depressão, distanciamento de colegas e familiares, estresse excessivo e negatividade, causando dificuldade para lidarem com as tarefas e entregas da rotina de trabalho.

Para o Dr. Danilo Nakandakare, superintendente de gestão de saúde da It’sSeg, terceira maior corretora de seguros do país especializada em gestão de benefícios, fatores internos e externos interferem diretamente nas emoções e sentimentos dos profissionais, alterando o equilíbrio psicológico.

“Conflitos pessoais ou profissionais, traumas, doenças ou casos de violência e hábitos não saudáveis como mau sono, sedentarismo e alimentação inadequada são os principais gatilhos para o desenvolvimento de complicações na saúde mental”, aponta. “Tanto as empresas como os colaboradores devem estar sempre alerta com o bem-estar psicológico, não só em momentos de crise”, completa.

Confira 5 dicas para promover a saúde e o bem-estar dos colaboradores:

1 – Feedback: comunicação clara e objetiva é um pilar importante para favorecer um ambiente agradável e de parceria. Troca de ideias e opiniões diversas ajudam a enxergar e entender os resultados e objetivos de forma mais leve e assertiva, alinhando expectativas.

2 – Escuta ativa: compreender com clareza o ponto de vista de cada colaborador é um diferencial para melhorar o relacionamento e o alinhamento entre as equipes de trabalho, evitando distrações e perda do foco nos processos.

3 – Apoio do líder: a liderança afeta diretamente na saúde mental da equipe. Para apoiar os colaboradores, os gestores devem ter uma escuta empática, prestarem atenção se o humor pessoal não está afetando o desempenho dos outros membros e estarem sempre atentos às necessidades emocionais dos colegas.

4 – Evite julgamentos: não é possível ter controle sobre o equilíbrio emocional de cada colaborador. Por isso, é importante livrar-se de ideias preconcebidas e julgamentos. Demonstrar empatia e oferecer ajuda é o mais correto a se fazer.

5 – Normalize a vulnerabilidade e a imperfeição: em rotinas cada vez mais dinâmicas e complexas, é comum que muitas pessoas enfrentem quadros de instabilidade na saúde mental. Acompanhamento com um especialista no assunto é a melhor saída para reestabelecer o controle das emoções.

“Empresas que colocam a saúde mental como um dos pilares de suas rotinas são beneficiadas com a diminuição dos casos de afastamentos por problemas médicos, aumentam e melhoram o engajamento dos colaboradores e se tornam mais atrativas na retenção e escolha de talentos”, finaliza Danilo.

Dr. Danilo Nakandakare, superintendente de gestão de saúde da It’sSeg