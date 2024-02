MAPFRE é patrocinadora oficial do piloto Lineu Pires na Porsche Cup Brasil

Companhia firma parceria com promessa do automobilismo para a temporada de 2024 – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, é a nova patrocinadora oficial do piloto Lineu Silva na Porsche Cup Brasil 2024. Com o objetivo de valorizar o esporte e incentivar novos talentos, a companhia firmou uma parceria com o jovem piloto de 24 anos, que disputará pelo quarto ano consecutivo uma das mais tradicionais competições do automobilismo nacional.

A parceria entre MAPFRE e Lineu Pires terá início na primeira etapa da competição que ocorre em Goiânia nos dias 9 e 10 de março. No total, serão nove provas na temporada 20024, com duas viagens ao exterior previstas para Estoril, em Portugal (uma prova de curta e outra de longa duração) e na cidade de Thermas do Río Hondo, na Argentina. No Brasil, além de Goiânia, as corridas serão realizadas nos autódromos Velocitta, em Mogi Guaçu, e no tradicional José Carlos Pace, em Interlagos.

Reconhecida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a Porsche Cup foi criada em 2005 e é a primeira divisão do automobilismo de corrida de Porsche no Brasil, que reúne os modelos 911 GT3 Cup e 718 Cayman GT4 Clubsport.

“É com imensa satisfação que anunciamos nossa parceria com o talentoso piloto Lineu Pires, na Porsche Cup Brasil, em um ano que promete ser muito promissor para nossa companhia. Sentimos um profundo orgulho em poder contribuir para a carreira de um jovem talento como o Lineu, em um esporte que tem uma história rica e vitoriosa no Brasil e que exige precisão a cada segundo. Temos o compromisso não apenas em proteger, mas também impulsionar sonhos e aspirações de nossos parceiros e clientes”, destaca o CEO regional da MAPFRE no Brasil, Felipe Nascimento.

Lineu Pires também comemora a parceria com a MAPFRE e agradece a confiança da empresa em seu potencial. “É uma satisfação enorme ter o apoio da MAPFRE, uma empresa que tem uma trajetória de sucesso e responsabilidade social no Brasil e no mundo. Espero retribuir essa confiança com bons resultados na pista e muita dedicação. A Porsche Cup é um campeonato muito competitivo e desafiador, que exige o máximo de cada piloto. Estou pronto para encarar essa temporada com a MAPFRE ao meu lado”, declara o piloto.

O patrocínio da MAPFRE estará presente no carro, box, macacão, camiseta e boné de Lineu Pires. Para mais informações sobre a Porsche Cup Brasil 2024, acesse o site oficial do evento.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.