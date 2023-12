Sompo Seguros lança Universidade Corporativa e firma parceria inédita com ENS para criação de cursos exclusivos

Corpo docente da instituição referência em ensino na área de Seguros vai desenvolver os cursos de capacitação especialmente desenvolvidos para a equipe da seguradora. Por meio da iniciativa, companhia contempla desde jovens aprendizes e estagiários até a alta liderança na formação de profissionais especializados e de alta performance – A Sompo Seguros S.A., subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, como parte de seu programa de Treinamento & Desenvolvimento, lança a Sompo Academy, uma universidade corporativa voltada à capacitação e desenvolvimento dos colaboradores da companhia, composta por quatro grandes frentes: Negócios, Comportamental & People Skills, Ferramentas & Metodologias, além do Subsídio ao ensino e idiomas como forma de investir no futuro das pessoas. Como primeira ação da iniciativa, a companhia acaba de formalizar uma parceria inédita com a Escola de Negócios e Seguros (ENS) para a produção e curadoria de cursos desenvolvidos sobre os mais variados temas relacionados ao mercado de seguros.

“A Sompo Seguros é reconhecida pelo alto grau de conhecimento técnico de sua equipe. O lançamento da Sompo Academy tem o propósito de garantir todas as condições para que nossos colaboradores tenham as ferramentas para o desenvolvimento profissional. Contar com o suporte da ENS, que é referência de mercado há 52 anos, em um modelo de parceria inédito no mercado segurador, tem especial importância”, destaca Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo Seguros. “Além do aprimoramento das competências técnicas e comportamentais daqueles que estão na linha de frente dos negócios, também temos o objetivo de investir na formação daqueles que estão no início da vida profissional, já pensando no futuro e sustentabilidade da companhia. Dessa forma, contribuímos não só para minimizar a demanda do mercado de profissionais com capacitação técnica em seguros, como também buscamos promover a diversidade na seleção desses jovens colaboradores em formação como parte de uma estratégia que permita reduzir disparidades de instrução e experiências prévias. Com isso, pretendemos fazer com que mais pessoas tenham as habilidades necessárias para avançar na carreira ao mesmo tempo que reforçamos nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho mais inclusivo, com representatividade de pensamento, inovador, criativo, eficiente e amigável para todos”.

“Este é um momento histórico para a Sompo, uma das maiores seguradoras do nosso mercado, e também para a ENS, a principal instituição de ensino em seguros do nosso País. Isso porque estamos selando um acordo extremamente importante, especialmente para a vida profissional de muitos colaboradores da Sompo, que irão agregar novos conhecimentos aos seus currículos e, assim, valorizar suas carreiras. Parabenizo a Diretoria da Sompo por apostar no conhecimento como diferencial competitivo neste momento de reposicionamento estratégico da companhia. A ENS tem plena consciência da importância da missão que a ela foi confiada e da imensa responsabilidade que é capacitar os colaboradores desta grande empresa. Posso assegurar que entregaremos programas educacionais de excelência e absolutamente alinhados com os anseios de todos”, afirma a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro.

Por meio da parceria, o corpo docente da ENS vai desenvolver treinamentos voltados às áreas relacionadas aos negócios da Sompo Seguros. Estão previstos cursos que abordam produtos das áreas de Grandes Riscos, Garantia, Responsabilidade Civil, Engenharia, Transportes, Máquinas & Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas, Seguro Rural, entre outros. O gerenciamento de riscos, que é uma das principais expertises da companhia, entra como um tema de especial atenção. Também devem ser produzidos treinamentos específicos para a área de resseguros, atendimento comercial, matemática financeira e contabilidade de seguros e questões jurídica-regulatórias específicas do segmento. Serão conteúdos programáticos feitos sob demanda, suportados por materiais como apostilas, infográficos, videoaulas, rodas de conversa ao vivo e online e sessões tira-dúvidas, sempre atendendo à metodologia reconhecida da ENS.

Sompo Academy

A Sompo Academy é a Universidade Corporativa da Sompo Seguros, voltada a todos os seus colaboradores. A iniciativa contempla os pilares Negócios, Comportamental & People Skills, Ferramentas & Metodologias e Investindo no Futuro. Em Negócio é disponibilizada uma grade de cursos de capacitação sobre as áreas de Negócios da companhia que é atualizada e aprimorada periodicamente. Em Comportamental & People Skills, são trabalhados aspectos de cultura, competências e comportamentos para o desenvolvimento de equipes de alta performance, bem como reforço dos valores da companhia. Já em Ferramentas & Metodologias o foco está na formação e aprimoramento em técnicas, conceitos, ferramentas, métodos que apoiarão e sustentarão o negócio e estão contempladas trilhas de conhecimento voltadas a temas como Dados, Centralidade no Cliente, ESG, Processos e Planejamento Estratégico. Finalmente, em Investindo no Futuro, a companhia contempla o Programa Educacional para idiomas, Certificações Técnicas, graduações e pós-graduações. Além disso, a Sompo Seguros ainda disponibiliza o Portal do Saber, uma plataforma de e-learning, videocasts e podcasts em que todos os conteúdos educacionais ficam hospedados.

Sobre a Escola de Negócios e Seguros (ENS)

Com mais de 52 anos de existência, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) ultrapassa o rótulo convencional de instituição de ensino, ao atuar como um centro de excelência na formação e qualificação de mão de obra específica e fundamental para a economia.

A entidade ministra cursos de nível técnico até imersões internacionais, passando por graduações e MBAs. Desde sua fundação, em 1971, atendeu a mais de 600 mil pessoas, das quais 120 mil formadas como corretores de seguros.

Dentre diversos cursos reconhecidos pela excelência na qualidade, a Graduação em Gestão de Seguros – primeira do País com essas características -, tem se destacado ao obter notas máximas (5) em avaliações do Ministério da Educação (MEC).

A Escola dá inúmeras contribuições sociais ao oferecer programas gratuitos, como o curso profissionalizante Amigo do Seguro, e organizar iniciativas para disseminar a cultura do seguro junto à sociedade, como o Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros e o Concurso de Artigos Acadêmicos em Seguros.

Com matriz no Rio de Janeiro, unidade em São Paulo e coordenações regionais em todo o País, a ENS também conta com uma rede de parceiros estratégicos, marcando presença nas cinco regiões do território nacional e ratificando sua condição da maior e melhor Escola de Negócios e Seguros do Brasil.

Sobre a SOMPO Seguros S.A

A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

