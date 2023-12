Allianz Seguros apresenta novo cotador para o produto Empresarial

Melhorias tornam a ferramenta mais intuitiva, aprimorando a experiência e a navegação dos corretores – Os corretores parceiros da Allianz Seguros agora têm acesso a um novo cotador no produto Empresarial. A ferramenta passa a trazer informações mais claras e organizadas, enquadramento inteligente de atividades através do CNPJ, novas opções de tipos de construção, além da possibilidade de sinalizar o seguro como novo, renovação interna ou externa.

Dentre os aperfeiçoamentos implementados neste sistema de cotação, há a inclusão da cláusula beneficiária, agora visível na tela de proposta. Além disso, a disponibilização de uma nova tela de resumo da cotação, permitindo ao corretor analisar todas as características do seguro. Caso seja necessário, o corretor pode retornar ao ponto exato de ajuste, sem a obrigatoriedade de inserir novos dados ou perder informações previamente inseridas. Adicionalmente, a Allianz aprimorou a apresentação da tela de prêmio, exibindo as franquias calculadas por evento, região e valor do risco, como também as modalidades de parcelamento e seus respectivos valores, facilitando o demonstrativo do corretor ao cliente.

Todas as melhorias foram feitas para tornar o cotador Empresarial mais completo, aprimorando assim a experiência, navegação e visibilidade para as principais questões da cotação para os parceiros de negócios.

Além de todos estes atributos estarem presentes no sistema proprietário da companhia, também estarão espelhados nos sistemas de webservice, multicálculos e robôs de cotação.

Solução para as PMEs

As pequenas e médias empresas (PMEs) representam 99% das companhias existentes no Brasil, são responsáveis por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e por 62% dos empregos de carteira assinada do país, de acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A Allianz Seguros oferece uma solução específica para esta categoria, com valor segurado de até R$ 10 milhões, nas atividades relacionadas aos segmentos de serviços, comércios e indústrias.

Ao contratarem o seguro pela Allianz, estas empresas contam com nove coberturas, sendo quatro delas amplas – com diversos eventos cobertos nas suas composições –, o que equivale a 37 coberturas, devido à abrangência do produto. Portanto, as coberturas ofertadas pela companhia cobrem uma variedade de eventos, eliminando a necessidade de contratá-los de forma segregada. Entre as coberturas, é possível destacar a de Responsabilidade Civil, em caso de danos a terceiros; Despesas Fixas e Perdas de Lucros, que contribui para garantir a continuidade dos negócios; e Danos Materiais ocasionados por incêndio, avarias em máquinas e equipamentos, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e vendaval. Na solução, também está inclusa a assistência 24 horas que engloba mais de 20 tipos de serviços, tais como reparos e manutenção de natureza hidráulica e elétrica, bem como limpeza e reparo, como o de aparelhos de ar-condicionado, e outras opções, entre elas o de aluguel de computadores.

“O mercado brasileiro passou a ter uma maior preocupação com o patrimônio, usando mais proteção em função de fatores socioeconômicos e fenômenos da natureza. Além disso, existe um grande potencial para esta carteira, especialmente quando falamos das chamadas PMEs, por ocuparem uma fatia importante da nossa economia”, lembra David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros.

Seguro para grandes empresas

Para as grandes empresas, denominadas como Corporate, a Allianz Seguros disponibiliza uma solução com cobertura para riscos acima de R$ 10 milhões. O produto conta com avaliação de cosseguro, análise de Riscos Nomeados e Operacionais, condições customizadas para riscos específicos de acordo com as necessidades do negócio, possibilidade de aceitação de riscos com isopainel e precificação na ponta para atividades foco com valor do risco/Limite Máximo de Garantia de até R$ 40 milhões.

“As grandes empresas estão suscetíveis a serem impactadas de maneira substancial devido ao tamanho de suas operações. Para enfrentar este cenário, elas implementam políticas internas de análise de riscos. Nesta esteira, o seguro de Linhas Corporativas é uma ferramenta essencial para mitigar riscos e imprevistos que possam afetar a reputação, o funcionamento e a estabilidade financeira da empresa”, finaliza Luciano Calheiros, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros.

Luciano Calheiros, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros