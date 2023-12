Feijoada do CVG-RJ repete o sucesso há 23 edições

A festa mais concorrida do mercado de seguros reuniu 300 pessoas – Nem o dia nublado e a chuva fina que caia na cidade, atrapalhou a Feijoada do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), realizada no último sábado, dia 9 de dezembro, no Hotel Sheraton, na Zona Sul do Rio. A celebração reuniu 300 pessoas entre personalidades do mercado de seguros, representantes das principais entidades e seguradoras, beneméritas, jornalistas, acompanhados de suas famílias num ambiente de muita música, alegria e descontração. Já na chegada, os convidados eram recebidos ao som do chorinho do grupo Chapéu de Palha.

“Estamos muito felizes em realizar essa festa e receber tantas pessoas do mercado de seguros com suas crianças. Somos todos uma grande família. É um momento para comemorar mais um ano de conquistas e também um local de networking, para fazermos novos contatos e quem sabe, novos negócios”, declarou Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ. Ao lado do vice-presidente, Vinicius Brandão, e de toda diretoria do Clube, agradeceu às beneméritas e aos patrocinadores e o empenho de todos na organização da feijoada, em especial ao diretor social, Ênio Miraglia e as diretoras adjuntas Tatiana Antoniazzi e Sonia Marra.

Entre os presentes estavam Laerte Lacerda, homenageado pelos seus 50 anos atuando no mercado de seguros trabalhando na mesma empresa, a Capemisa Seguradora; Adolfo Lima, presidente do Sindicato dos Securitários do Rio de Janeiro (SINSECRJ); Fátima Monteiro, presidente do Clube do Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ); Marcio Coutinho, presidente da Capemisa Capitalização; Margarete Braga, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Pará (Sincor-PA); Erico Parente, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Amazonas e Roraima (Sincor- AM/RR); Emanuel Paiva Nascimento, Superintendente Regional RJ/MG/ES todos da Bradesco Auto/R; Nilo Rocha, diretor do Sindicato dos Corretores do Rio de Janeiro (SINCOR-RJ) e Ronaldo Gama , diretor executivo da MAG Seguros e muitos outros notáveis do setor que prestigiaram o evento.

O ponto alto da comemoração foi a chegada do Papai Noel trazendo os brinquedos para as crianças. Houve ainda sorteio de brindes oferecidos pelos patrocinadores.

Como forma de homenagem e lembrança a um baluarte do mercado de seguros, foi distribuído o livro “Histórias, estórias e textos”, de Lúcio Antônio Marques (In memoriam), ex-presidente e conselheiro do CVG-RJ. O livro foi dado aos convidados pela família do Lúcio Marques, presente na feijoada.

E finalizando a tarde, o grupo Bateria Show Tom Certo fez todos caírem no samba.

Patrocinadores

Agradecimentos a: 77 MED; Associação Nacional dos Microsseguradoras & Seguros Inclusivos (ANM); Bradesco; Capemisa Seguros; Delphos; Icatu; Klini Saúde; Mag Seguros; MBM Seguro de Pessoas; Oxxy Seguradora; Sabemi; Sul América.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.