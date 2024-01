Sompo Seguros lança nova Central de Monitoramento de carga e amplia serviço de Gerenciamento de Riscos

Nova infraestrutura vai permitir dobrar a capacidade de acompanhamento da carga em tempo real e contribuir com a pronta resposta em caso de roubos e acidentes, que ajuda a preservar bens transportados e vidas. Em 2023, a seguradora monitorou cerca de 205 mil viagens e R$ 114 bilhões de cargas seguradas

A Sompo Seguros S.A., subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, acaba de lançar a nova infraestrutura da sua Central de Monitoramento própria. Agora em um andar inteiro exclusivamente reservado ao serviço, o que representa uma área de cerca de 655,72 m², a ampliação vai permitir à companhia dobrar a capacidade de monitoramento dedicado de carga, serviço disponibilizado aos segurados em parceria com empresas especializadas nesse segmento, que integra o trabalho de consultoria em Gerenciamento de Riscos de Transporte. Só no ano de 2023, a companhia monitorou cerca de 205 mil viagens e R$ 114 bilhões de cargas seguradas pela companhia.

“A Sompo Seguros é líder no segmento de Seguro de Transporte há seis anos consecutivos, mantém um market share significativo desse mercado, atende embarcadores e transportadores de todos os perfis e detém expertise para atender clientes de diferentes segmentos da economia, a exemplo de setores como Automobilístico, Varejo e Mineração, entre outros”, observa Adailton Dias, diretor Executivo de Produtos e Resseguro da Sompo Seguros. “Investimos em uma infraestrutura com instalações modernas e todos os recursos para que o serviço dedicado de monitoramento de carga possa atender ainda mais segurados e continue a contribuir com as estratégias de gerenciamento de riscos da companhia”.

A Central de Monitoramento própria da Sompo Seguros é um serviço criado em 2017 em que a Sompo Seguros disponibiliza uma infraestrutura por meio da qual empresas parceiras de monitoramento de carga alocam equipes para atender exclusivamente segurados da companhia. Isso propicia mais assertividade na pronta resposta, o que resulta em índices mais elevados de recuperação de carga. Só para se ter uma ideia, no ano de 2023, a Sompo Seguros registrou um índice de 52% de recuperação de cargas com medidas de pronta resposta, o que representa milhões de reais em cargas recuperadas.

“Esse investimento vem atender à alta demanda pela contratação da consultoria em gerenciamento de riscos em transporte, que é por meio da qual é disponibilizado o monitoramento de carga em tempo real. Em 2023, alcançamos quase o pleno funcionamento do serviço de monitoramento de carga. Com a capacidade dobrada, teremos condições de ampliar o alcance da solução para mais clientes”, ressalta Adriano Yonamine, diretor de Transporte da Sompo Seguros. “Esse movimento é essencial para seguirmos com um plano de crescimento sustentável, mas com foco no atendimento das necessidades dos segurados com uma entrega de qualidade superior. A implementação dessa nova infraestrutura faz parte do nosso compromisso de viabilizar soluções estratégicas que contribuam com a eficiência operacional de nossos clientes”.

Central de Monitoramento e Gerenciamento de Risco

Na Central de Monitoramento própria, empresas parceiras alocam equipes que atuam exclusivamente no monitoramento das operações logísticas dos clientes, em uma infraestrutura da Sompo Seguros e sob acompanhamento da equipe da seguradora durante 100% do tempo. O monitoramento de carga é uma das ferramentas disponibilizadas por meio da consultoria em gerenciamento de riscos em transporte, ofertada pela companhia aos seus segurados.

A Sompo Seguros atua muito próximo e em conjunto com os parceiros corretores de seguros para levar ao segurado a melhor solução em termos de cobertura e de conjunto de práticas, ferramentas e melhorias em termos de gerenciamento de riscos. Esse é um trabalho de inteligência, por meio do qual, a operação do cliente é analisada para que tenha um Plano de Gerenciamento de Riscos, com ações que visem minimizar as probabilidades de eventos adversos e melhorar a rentabilidade e eficiência do negócio e a qualidade de vida dos profissionais que atuam nessa operação. Para isso, a companhia conta com especialistas alocados em diferentes localidades do país, que conhecem as especificidades logísticas de cada região, o que torna a elaboração de estratégias mais assertiva.

Outro diferencial é o trabalho de Assistência a Carga e Descarga realizado pela Sompo Service, uma empresa subsidiária da Sompo Seguros. A Sompo Service atua no trabalho de vistoria e assistência a carga e descarga em operações de transporte de carga aérea ou marítima. A equipe de profissionais da Sompo Services efetua o acompanhamento especializado das operações de carga e descarga em portos e navios. Nesse processo, é feito um trabalho personalizado ao cliente, com interações proativas com os agentes da cadeia logística a fim de garantir a agilidade nos trâmites processuais de liberação e desembaraço de mercadorias e veículos, além de contribuir com a preservação da integridade da carga e a responsabilidade de armadores, companhia aérea, agente de carga, terminais portuários, aeroportuários e demais agentes envolvidos na operação.

“É importante ressaltar que o trabalho da equipe da Central de Monitoramento vai além da recuperação de cargas. Na verdade, a essência da área é contribuir para mitigar riscos e reduzir os índices de sinistros. Até o mês de outubro deste ano, por exemplo, os sinistros registrados dentro da Central de Monitoramento tiveram uma redução de 50%”, lembra Vanderson Santos Gomes, gerente técnico de Gerenciamento de Riscos de Transporte da Sompo Seguros. “As pessoas associam o trabalho de monitoramento à prevenção e ações a serem adotadas em caso de roubo de carga. É claro que esse é um problema que enfrentamos e que o monitoramento ajuda a combater com muita efetividade. Mas essa não é sua única função. Há também os casos de acidentes com derramamento de cargas na pista e outras intercorrências típicas das operações logísticas, nas quais o acompanhamento em tempo real e o acionamento de medidas de pronta resposta podem ser cruciais para a preservação dos bens transportados e, eventualmente, das vidas envolvidas. Por isso, o monitoramento de carga é uma das ferramentas que integram o Plano de Gerenciamento de Riscos”, conclui.

Sobre a SOMPO Seguros S.A

A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

Mais informações: www.sompo.com.br

Vanderson Santos Gomes, Adailton Dias e Adriano Yonamine, na nova Central de Monitoramento da Sompo Seguros