Seguros Sazonais: como escolher a melhor proteção

(*) Por Ronald Torres – diretor-geral de Seguros da Rodobens – Início de ano normalmente é o momento em que muitas pessoas começam a planejar o que fazer, incluindo as próximas férias ou a organização de eventos profissionais. Com isso, surge a necessidade de assegurar que imprevistos não atrapalhem os planos. Os seguros sazonais aparecem como uma importante solução, oferecendo proteção e tranquilidade e ainda não fazem parte dos hábitos de muitos brasileiros, como já acontece em outras modalidades, como o automotivo e o residencial.

O mundo dos seguros sazonais é vasto, destacando-se principalmente os seguros para viagem e os de eventos. Enquanto os primeiros são essenciais para quem está prestes a embarcar em um roteiro, seja ele a trabalho ou lazer, os seguros de eventos cobrem e respaldam diferentes necessidades de organizadores, participantes e fornecedores, prevenindo possíveis adversidades durante a sua realização.

A relevância de incluir no planejamento anual a contratação desse tipo de proteção vai além da simples precaução. Em uma viagem internacional, por exemplo, o surgimento de um acionamento médico pode ser financeiramente devastador sem uma cobertura adequada. Da mesma forma, um evento cancelado devido a condições climáticas pode acarretar prejuízos significativos sem a proteção de um seguro.

Os benefícios são numerosos. Além da proteção financeira, ele proporciona a liberdade de aproveitar cada momento das férias ou eventos, sem a constante preocupação de possíveis contratempos. No entanto, para escolher o seguro ideal, é fundamental considerar diversos fatores. A variedade de coberturas, franquias, preços e a reputação da seguradora são aspectos que demandam atenção e análise criteriosa.

Recomenda-se a comparação de propostas entre diferentes seguradoras, uma leitura atenta dos contratos e a atualização constante de informações para garantir uma escolha acertada. Em meio a uma variedade de opções disponíveis, a atenção aos detalhes e uma escolha informada são cruciais para aproveitar ao máximo esses momentos especiais com a certeza de estar protegido contra imprevistos.

