ACG Home Care leva música para os pacientes em domicílio

Canções interpretadas pela cantora Nalanda, a nova embaixadora da marca, vão ser entregues aos pacientes neste ano de 2024 – A ACG Home Care, uma das maiores empresas de atenção e internação domiciliar de saúde do país, anuncia a contratação da nova embaixadora da marca, a cantora e compositora Nalanda que terá como missão levar música para os pacientes da empresa.

Nalanda Costa é cantora, compositora, empresária e educadora física. Ficou conhecida ao participar da primeira edição do programa musical Fama, na TV Globo, em 2002, conquistando o segundo lugar na temporada e ainda representou o Brasil na versão da competição internacional do programa. Cinco canções gravadas pela Nalanda foram temas de novelas da TV Globo, incluindo Sensível Demais, que ficou entre as músicas mais ouvidas no país.

Talento e personalidade são pontos marcantes da cantora, que se acostumou com os palcos ainda criança, e que em 2020 comemorou 25 anos de profissão. Por toda sua história de sucesso e ainda uma “pitada de tempero” com a área da saúde, fez com que, como num bom acarajé, a receita entre Nalanda e ACG Home Care desse certo. Nalanda nasceu no estado da Bahia, foi criada no Paraná e mora há mais de 10 anos no Rio Grande do Sul, viajando pelo país para suas apresentações.

“Unir música e saúde é primordial para o bem-estar de nossos pacientes. Para muitos deles a música faz parte do dia a dia e promove relaxamento, calma, alegria, contribuindo para a melhora e qualidade de vida do paciente”, disse Alexandre Pires, CEO da ACG Home Care. A ideia de trazer temas sobre a saúde e música surgiu no final de 2022, onde o vídeo especial de final de ano com a cantora Nalanda, na página da ACG Home Care, alcançou mais de 14 mil views. Sucesso e posicionamento aprovados pelos seguidores.

Nalanda dará voz e imagem às campanhas institucionais da ACG nas redes sociais da empresa, sempre em colaboração com sua página; nas mídias em LED pelas cidades onde há unidades ACG (19 cidades do Sul e Sudeste) e em todo material digital da empresa. É uma forma de trazer alegria em meio ao tema da saúde e suas complexidades, complementa Alexandre Pires.

Sobre Nalanda Costa

Nalanda Costa participou da primeira edição do ‘Fama’, em 2002, sendo a vice-campeã da temporada. A cantora conquistou sucesso interpretando 5 trilhas sonoras de novelas da TV Globo como ‘Sensível Demais’, música composta por Jorge Vercílio, em ‘Chocolate com Pimenta’, e ‘Nosso Jeito de Amar’, na novela ‘América’. Talento e personalidade são pontos marcantes da cantora, que se acostumou com os palcos ainda criança, e que em 2020 comemorou 25 anos de profissão.

Sua trajetória também conta com 3 musicais de teatro e a marcante interpretação da cantora Clara Nunes, com uma audiência de 100 mil espectadores em 1 ano de temporada, festivais musicais no exterior (em um deles cantou ao lado de Phil Collins e Lionel Ritchie), o lançamento de 7 singles autorais, 5 videoclipes, 1 CD e 3 Eps. Suas músicas ficaram no TOP 40 em rádios do sul do Brasil, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Lançou em 2005 pela EMI o seu primeiro CD, Nalanda do Samba, do qual gerou também seu primeiro single “Qual É”. A voz de Nalanda também está na famosa trilha do Planeta Atlântida, festival no qual se apresentou por diversos anos e marcou presença como atração e com veiculação nacional no canal Multishow. Em evidência no cenário musical, com foco principal nos eventos sociais e corporativos, e também se apresentando no circuito noturno de bares e restaurantes de diversas cidades.

Sobre ACG Home Care

Fundada em 2000, a partir da necessidade e experiências familiares que levaram à contratação de serviços de saúde em domicílio, nasceu a ACG Home Care. Os três sócios-fundadores da empresa se uniram para levar soluções de qualidade em cuidado saúde para pacientes, de baixa, média e alta complexidade. A possibilidade de viver com qualidade de vida no conforto de seu lar e, com isso, ter uma recuperação mais rápida e eficiente é a filosofia que permeia os atendimentos de saúde domiciliar. Há 23 anos, a empresa se supera no objetivo de oferecer serviços de qualidade. Está no DNA da empresa buscar continuamente o aperfeiçoamento e excelência no atendimento à saúde, com um trabalho humano agregado aos estudos e novidades, sempre presentes nesta área, onde a segurança do paciente está em primeiro lugar.

Com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a empresa mantém atendimento em outras 10 cidades e 6 unidades no Sul e Sudeste do país – Caxias do Sul; Cascavel, Toledo e Santa Tereza do Oeste, no Paraná; Varginha, Três Corações e Elói Mendes, em Minas Gerais; Guarujá e Santos, na Baixada Santista, em São Paulo, e Rio de Janeiro, RJ. Mantém parceria com 19 operadoras de saúde de abrangência regional e nacional. Informações: www.acghomecare.com.br ou comercial.acg@acghomecare.com.br.