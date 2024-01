Sandro Grando é o novo Diretor-presidente da BB Previdência

Funcionário de carreira do Banco do Brasil, Grando assume com o compromisso de expandir ainda mais as operações da instituição – A BB Previdência, uma das principais entidades de Previdência Fechada Complementar do país, anuncia Sandro Grando como novo Diretor-presidente. Ele assume a função a partir desta segunda-feira, 15 de janeiro. “A BB Previdência é uma empresa organizada, bem estruturada e o meu primeiro objetivo é dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado, além de focar muito no relacionamento com os clientes”, ressalta o executivo.

Sandro Grando é funcionário do Banco do Brasil, instituição financeira da qual a BB Previdência faz parte, desde 1986. Ao longo da carreira, ocupou diversos cargos até chegar à Superintendência Nacional para o Setor Público, desde abril de 2021, colaborando para o forte crescimento da companhia no segmento de entes públicos.

Anteriormente, Grando liderou a Superintendência de Varejo do BB no Mato Grosso do Sul por mais de dois anos. O executivo também foi Conselheiro titular do Sebrae no mesmo estado.

Grando assume o novo cargo com o compromisso de estimular ainda mais os planos estratégicos de crescimento da instituição. “Venho com foco muito forte na proximidade com os clientes, principalmente, na divulgação do BBPrev Brasil, dos benefícios que oferece aos servidores públicos, especialmente para os que estão ingressando agora no sistema BB Previdência”, enfatiza.

Graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo, Grando é pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná em Formação para Altos Executivos, em Governança Corporativa pelo IBGC e Formação de Executivos pelo Insper, além de ter o certificado Lee Hecht Harrison-BB Dirigentes.

Sobre a BB Previdência

A BB Previdência, que faz parte do conglomerado Banco do Brasil, tem o propósito de realizar o sonho das pessoas com planejamento financeiro para um futuro mais tranquilo. Ao longo dos últimos anos, a instituição tem investido em um contínuo processo de transformação digital, cujo objetivo é inovar e fornecer serviços com ainda mais excelência. Fundada em 1994, a Entidade é uma das principais gestoras de previdência complementar do País, administra carteira com mais de 235 mil participantes e tem cerca de R$ 8,4 bilhões de ativos sob gestão.

A BB Previdência é a empresa que mais conquistou Entes Federativos desde que a Reforma da Previdência de 2019 determinou que estados e municípios devem oferecer um Regime de Previdência Complementar (RPC) aos seus servidores. Em 2022, a expansão foi de 415%.