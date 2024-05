Sincor-SP inicia nova edição do Encontro de Corretores de Seguros sobre sobre recursos digitais para atendimento ao cliente

Os eventos acontecem em todo o Estado de São Paulo a partir do dia 15 de maio – O calendário da nova edição do Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores, realizado pelo Sincor-SP, inicia no dia 15 de maio. O evento aborda a “Transformação digital no atendimento ao segurado”, apresentando os recursos inovadores do aplicativo Sincor Digital, que auxiliam no relacionamento da categoria com os segurados. É possível acessar o calendário aqui.

Segundo o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, uma série de inovações estão sendo implementadas no aplicativo e que podem agilizar o dia a dia dos corretores. “Temos recursos importantes para os corretores atenderem os clientes de maneira rápida e assertiva. Por isso, vamos mostrar, na prática, como os associados podem utilizar durante esses eventos.”

E todas as Regionais do Sincor-SP têm a missão de levar o conteúdo para todo o Estado de São Paulo. “Fazemos alinhamento com todo o nosso time para promover esses eventos com a mesma qualidade e conteúdo, assim, nossos associados têm sempre o mesmo tratamento, independentemente da região em que atua”, reforça o 1º secretário da entidade, Marcos Abarca.

O evento conta com o apoio da Bradesco Seguros, CAPEMISA Seguradora, Porto Seguro, SulAmérica e Tokio Marine Seguradora.