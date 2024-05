Seguro Solidário: Sincor-SP e entidades se unem para prestar auxílio ao Rio Grande do Sul

As doações serão concentradas em conta única e destinada aos profissionais de seguros do Estado – Através do Comitê Corretor de Seguros Agente do Bem-Estar Social, o Sincor-SP e as entidades do Estado de São Paulo se unem ao movimento #todospeloriogrande para ajudar os profissionais de seguros que sofrem com a calamidade no Rio Grande do Sul.

É possível ajudar com doações diretamente para o SindsegRS (Sindicato das Empresas de Seguros do RS), através da chave Pix CNPJ 92947241/0001-60 ou por depósito na conta Bradesco, agência 0491-0 e conta corrente 0555464-0.

“O nosso Estado está passando pela maior calamidade climática de todos os tempos. São mais de 380 municípios afetados, 16 mil pessoas morando em abrigos e nós, do sindicato, junto a todas as entidades do mercado de seguros nos unimos neste momento para ajudar quem mais precisa”, explica o presidente do SindsegRS, Guilherme Bini.

“Iniciamos agora a fase se reconstrução da vida de muitas pessoas e precisamos da colaboração de todos. Criamos uma chave Pix única, do SindsegRS, para receber as doações”, completa o presidente do Sincor-RS, André Thozeski.

Bini esclarece que os recursos arrecadados serão administrados com transparência. “Faremos a prestação de contas de como iremos utilizar os recursos e toda a ajuda será bem-vinda. Nós faremos juntos a mudança e a transformação na vida de milhares de famílias”, garante o presidente do SindsegRS.

No Estado de São Paulo, o Sincor-SP está engajado neste movimento e, junto a entidades do setor, vai atuar tanto na divulgação quanto na doação de recursos. “Estamos enviando recursos para lá e estimulando os corretores a fazerem o mesmo. Para ganhar mais força e alcançar mais pessoas, reunimos ainda as entidades para nos ajudar neste esforço coletivo”, aponta o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

A ação organizada pelo Sincor-SP conta com o apoio da Associação Paulista dos Técnicos de Seguro (APTS), da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Camaracor), dos Clubes dos Corretores de Seguros do ABC, de Osasco, de São Paulo e de Sorocaba, do Clube Vida em Grupo SP (CVG-SP), do Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros (SindsegSP) e da União dos Corretores de Seguros (UCS).