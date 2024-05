Bradesco Seguros divulga novo produto para equipamentos agrícolas e realiza encontro com corretores na Agrishow 2024

Visitantes e corretores puderam conhecer os seguros para Equipamentos Agrícolas na maior feira agropecuária do Brasil – A Bradesco Seguros lançou no 1º trimestre o Bradesco Pré-Formatado Equipamento Agrícola, seguro exclusivo para os clientes do banco. O novo seguro foi um dos temas abordados pela seguradora durante a 29ª Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do país que aconteceu em Ribeirão Preto (SP) de 29 de abril a 03 de maio.

No evento, que reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades, executivos da seguradora apresentaram aos corretores e clientes detalhes sobre os produtos voltados para o segmento, com destaque também para o Bradesco Seguro Equipamento Agrícola.

“Muito bom estar próximo dos principais players da região promovendo o networking e debatendo sobre as novidades do agronegócio. Tivemos também um encontro muito positivo junto os corretores locais que têm mais afinidade com o segmento, realizando uma troca de experiências e conhecimentos muito positiva em prol do crescimento do setor”, explicou Leonardo Freitas, diretor comercial da companhia.

A Bradesco Seguros investe constantemente no segmento Agro, digitalizando processos e implementando soluções inovadoras para melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional.

“A agropecuária puxou a economia nacional no ano passado e que vem gerando impacto positivo no desempenho da Seguradora. Em 2023, o crescimento da companhia foi da ordem de R$ 18 MM, o que representa alta de 8% em relação ao ano anterior. Seguimos firmes como grandes aliados do agronegócio e com o objetivo de manter o protagonismo brasileiro do setor em nível mundial”, destaca o superintendente executivo comercial, Altevir Prado.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.