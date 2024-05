Almoço do CCS-SP abre espaço para debates entre associados

Evento discutiu diversas questões relacionados à atividade da corretagem de seguros, como a responsabilidade civil dos profissionais.

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) reuniu seus associados, em almoço fechado para convidados, no dia 7 de maio, no Il Ristorante Famiglia Mancini, em São Paulo. No início do evento, antes de abrir a tribuna para a manifestação dos associados, o mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, convidou os corretores de seguros e as lideranças presentes a colaborarem com a doação de recursos para o movimento SOS Chuvas RS, que beneficiará, em especial, os securitários afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O mentor trouxe o depoimento em vídeo do presidente do CVG-RS, Jean Figueiró, que explicou a necessidade de o mercado de seguros auxiliar os securitários da região, a exemplo do que outras categorias estão fazendo. “Vamos olhar para os nossos. Mais de 300 municípios foram atingidos e peço o apoio de vocês para de cuidar dos nossos colegas”, disse Figueiró. No vídeo, ele informou, ainda, sobre como colaborar, por meio de deposito pix para uma conta aberta pelo Sindseg-RS para esta finalidade.

Reforçando o apelo de Figueiró, o mentor Álvaro Fonseca convidou as lideranças da categoria a se juntarem ao movimento, obtendo a confirmação de doação de todas que estavam representadas no evento. O próprio CCS-SP, segundo ele, e também o Sincor-SP, já estavam providenciando a doação. “Todos do Rio Grande do Sul estão sofrendo com esta tragédia, mas vamos doar para que seja realizado o atendimento direcionado aos securitários”, disse. Ele informou que a chave pix é o CNPJ do Sindseg-RS: 92947241/0001-60.

Outro tema em debate, apresentado pelo próprio mentor, foi a aprovação do PLC 29, em abril, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que traz um novo marco legal ao seguro. “Haverá mudanças significativas em diversos ramos, afetando diretamente as seguradoras e também os corretores de seguros”, disse. O associado Adilson Neri Pereira acrescentou que o PLC 29 tem um viés de maior proteção ao consumidor de seguros, implicando no aumento da responsabilidade civil do corretor de seguros.

Neri sugeriu que os corretores tratem de se inteirar sobre o tema e que não descuidem de contratar um seguro de responsabilidade civil profissional. O mentor Álvaro Fonseca destacou que os corretores podem adotar medidas para evitar a responsabilização jurídica, caso o segurado venha a acionar a justiça, recorrendo a parcerias com colegas especialistas. “Caso o corretor não domine certo tipo de seguro, sugiro que procure um colega especialista para uma parceria”, disse.

O associado Rodinei Ricardo da Silva lembrou que a responsabilidade civil do corretor pode ser ampla, incluindo a relacionada à LGPD em relação à manipulação de dados dos segurados. O ex-mentor e fundador Henrique Elias destacou a necessidade de contratação do seguro RC profissional em valores adequados e sob medida para cada profissional. O associado Harry Leon Sztajer, que já atuou como juiz do trabalho, observou que os corretores também precisam conscientizar os seus clientes de seguro automóvel sobre a importância de valores mais altos para a cobertura de RC.

Durante o evento, o CCS-SP também abriu espaço para outras entidades. Coube ao ex-mentor Adevaldo Calegari, presidente da CamaraSin, divulgar os benefícios da mediação para a resolução de conflitos em seguros. O evento contou, ainda, com uma homenagem do CCS-SP ao Dia das Mães, com a distribuição de lembranças às mães presentes.