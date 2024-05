Saiba como foi a Audiência Pública sobre seguros voltados para transportes

Gravação da Audiência encontra-se disponível no canal da Susep no YouTube – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizou ontem, 08 de maio, audiência pública para discutir minutas de normas que tratam de Seguro de Responsabilidade Civil dos Transportadores de Carga; Seguros de Responsabilidade Civil de Veículo (RC-V) para cobertura de danos corporais e materiais causados a terceiros pelo veículo automotor utilizado no transporte rodoviário de carga; e Seguro de Transportes.

Durante a audiência pública, houve manifestação de 25 instituições e profissionais autônomos, que puderam apresentar suas considerações sobre o tema. Para Jessica Bastos, Diretora da Susep, a iniciativa amplia o debate e a participação da sociedade civil, ressaltando a importância do diálogo entre as diversas partes envolvidas. “Pudemos observar a importância do diálogo não só pelo número de inscritos, mas sobretudo pela pluralidade deles. Contamos com transportadores, embarcadores, seguradoras, advogados autônomos e corretores”, destaca Jessica.

As minutas foram colocadas inicialmente em consulta pública, recebendo envio de sugestões nos últimos meses, e, agora, foram objeto de debate da sociedade civil por meio da audiência pública. As considerações da audiência serão analisadas e posteriormente publicadas em conjunto com as das consultas públicas que trataram do tema.

Para assistir a íntegra da reunião da Audiência Pública Susep nº 01/2024, acesse o canal da Susep no YouTube:

https://www.youtube.com/suseptv