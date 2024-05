CIST tem Nova Diretoria 2024_2027

COMUNICADO CIST: Prezados Associados, Patrocinadores e Parceiros,

Nos termos do Estatuto do CIST e conforme Edital de Convocação, foi realizada Assembleia Geral Ordinária para eleição de nova diretoria para o triênio 2024_2027.

A nova diretoria e conselho fiscal passam a ser constituídos como indicado; enquanto eu sigo no conselho de presidentes. Oportunamente será divulgada a composição das diretorias adjuntas.

Presidente: Frederico Leopoldo

Vice Presidente: Tiago Camillo

Diretoria Executiva Ético Social: Mayra Monteiro

Diretoria Executiva Técnica: Ivor Moreno

Diretoria Executiva Tesoureira: Mônica Costa

Diretoria Executiva Institucional: Sidneia Borges

Diretoria Executiva Administrativo: René Ellis

Diretoria Executiva de Planejamento: Sérgio Akira

Secretária Executiva: Amanda Rosa

Conselho Fiscal: Carlos José de Paiva; Guilherme Brochmann; Etso Montagnoli; Otorino Maestro; Felipe Ruffolo

A nova diretoria apresentou sua composição e plano de trabalho baseados em Tradição, Expansão e Inovação, e reiterou seu compromisso com o desenvolvimento contínuo do mercado de logística, Riscos e Seguros no transporte de carga, e a excelência das atividades do CIST.

1) Tradição como alicerce sobre o qual construímos nossa história de sucesso ao longo dos anos. 2) Expansão como motor que impulsiona nosso crescimento e nos permite alcançar novos horizontes. 3) Inovação como elemento vital que nos mantém à frente do tempo e nos capacita a enfrentar os desafios do amanhã.

“Desejo boa sorte e sucesso à nova diretoria, agradeço aos membros da diretoria e Embaixadoras(es) que tive o prazer de participar, e reafirmo meu compromisso de seguir apoiando durante a transição e além.

Finalmente, meu agradecimento a todos os membros da comunidade do CIST pelo apoio; e o pedido para que participem cada vez mais da missão de um CIST cada vez melhor e maior. Abraços Alfredo Chaia”.