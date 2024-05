CSP-MG investe em capacitação e anuncia curso de previdência privada

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promove, nos dias 20, 21 e 22 maio, das 8h30 às 10h30, o curso online “Previdência privada: estratégias de comercialização”, que terá transmissão ao vivo pela plataforma Zoom.

“Em um mercado cada dia mais competitivo, o conhecimento e a capacitação fazem a diferença. Por isso, o CSP-MG investe em cursos que preparam os profissionais para atuar no segmento de Pessoas, um dos que mais crescem na indústria de seguros. Recentemente, realizamos o curso de seguro de vida que foi um sucesso”, comenta o presidente do Clube, João Paulo Moreira de Mello.

Para ministrar o treinamento, o Clube convidou instrutores de comprovada experiência no mercado. Rogério Araújo é corretor de seguros, CEO da TGL Consultoria Financeira e membro da MDRT (Mesa Redonda de Milhões de Dólares), associação global e independente que reúne os principais profissionais de seguros de vida e serviços financeiros do mundo. Maurício Tadeu Barros Morais é professor, consultor, CEO da Ways Gestão Empresarial, especialista em planejamento estratégico, palestrante e mentor de empreendedores.

O curso vai abordar na prática aspectos do planejamento e venda de planos individuais (VGBL/PGBL), planos corporativos, prospecção, geração e conversão de leads em negócios, além de ensinar as técnicas de abordagem e superação de objeções.

Podem participar corretores de seguros com ou sem experiência no ramo, colaboradores de corretoras, assessorias e seguradoras e interessados em iniciar ou se atualizar na área de previdência. O investimento é de R$100,00.

As inscrições devem ser feitas no link https://forms.gle/eop2XGdtz8UNC1pn6. Só serão efetivadas após a transferência do valor pelo PIX do CSP-MG (Chave 12890084000165). Será fornecido certificado ao final da participação no curso.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do Clube